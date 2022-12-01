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Побічний ефект санкцій. Російська авіакомпанія штрафуватиме пасажирів за вихід з літака

Фото: Літак авіакомпанії "Росія" (wikimedia.org/Denis Fedorko)
Автор: Ольга Маджумдар

Велика російська авіакомпанія "Росія" планує ввести незвичні штрафи для пасажирів. За відмову від польоту та вихід з літака перед вильотом доведеться платити.

Таке нововведення перевізник може ввести на тлі санкцій, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на профільне видання avianews.com.

В авіакомпанії хочуть отримувати компенсацію всіх витрат, які перевізник несе у випадку відмови від польоту пасажирів, які вже зайшли у літак.

"З метою мінімізації кількості відмов від польотів з надуманих та не пов’язаних зі станом здоров’я причин розглядаємо можливість стягнення з пасажирів, які відмовилися від польоту, додаткових витрат", – заявили в авіакомпанії.

Коли літак ще перебуває на землі, пасажир може відмовитися від польоту при панічній атаці через фобію перельотів або з інших причин. Витрати, які в таких випадках несе авіаперевізник: оплата роботи авіаційного персоналу, подача трапу до літака, буксирування його на стоянку, додаткові витрати палива.

Вперше в історії російської авіації авіаперевізник хоче стягувати з пасажирів кошти за це право не летіти по придбаному квитку. Ідею авіакомпанія озвучила через 8 місяців перебування під західними санкціями.

Фото: Літак Airbus у флоті авіакомпанії Росія (wikimedia.org/Marvin Mutz)

ЄС та США наклали на російську авіацію обмеження: заборонили постачання нових західних літаків в Росію, а також – запчастин до повітряних суден та їхнє обслуговування.

На фінансовий стан авіакомпаній РФ вплинула заборона літати за прибутковими міжнародними маршрутами в Європу та США, що погіршило фінансовий стан перевізників.

Нагадаємо, ми писали, що ще одна російська авіакомпанія розбирає літаки на деталі.

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