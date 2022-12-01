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Побочный эффект санкций. Российская авиакомпания будет штрафовать пассажиров за выход из самолета

Фото: Самолет авиакомпании "Россия" (wikimedia.org/Denis Fedorko)
Автор: Ольга Маджумдар

Крупная российская авиакомпания "Россия" намерена ввести необычные штрафы для пассажиров. За отказ от полета и выход из самолета перед вылетом придется платить.

Такое нововведение перевозчик может ввести на фоне санкций, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на профильное издание avianews.com.

В авиакомпании хотят получать компенсацию всех расходов, которые перевозчик несет в случае отказа от полета пассажиров, уже зашедших в самолет.

"С целью минимизации количества отказов от полетов по надуманным и не связанным с состоянием здоровья причинам рассматриваем возможность взыскания с пассажиров, отказавшихся от полета, дополнительных расходов", – заявили в авиакомпании.

Когда самолет еще находится на земле, пассажир может отказаться от полета при панической атаке из-за фобии перелетов или по другим причинам. Расходы, которые в таких случаях несет авиаперевозчик: оплата работы авиационного персонала, подача трапа в самолет, буксировка его на стоянку, дополнительные расходы топлива.

Впервые в истории российской авиации авиаперевозчик хочет взимать с пассажиров средства за это право не лететь по приобретенному билету. Идею авиакомпания озвучила спустя 8 месяцев пребывания под западными санкциями.

Фото: Самолет Airbus во флоте авиакомпании Россия (wikimedia.org/Marvin Mutz)

ЕС и США наложили на российскую авиацию ограничения: запретили поставки новых западных самолетов в Россию, а также запчастей к воздушным судам и их обслуживание.

На финансовое состояние авиакомпаний РФ повлиял запрет летать по прибыльным международным маршрутам в Европу и США, что ухудшило финансовое состояние перевозчиков.

Напомним, мы писали, что еще одна российская авиакомпания разбирает самолеты на детали.

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