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Забрали двигуни. Ще одна російська авіакомпанія розбирає літаки на деталі

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П'ятниця 18 листопада 2022 11:58
Забрали двигуни. Ще одна російська авіакомпанія розбирає літаки на деталі Фото: Літак Sukhoi Superjet 100 у флоті "Якутії" (wikimedia.org)
Автор: Ольга Маджумдар

Російська авіакомпанія "Якутія" розібрала на запчастини два літаки Sukhoi Superjet 100. У лізингу у перевізника були чотири "Суперджети".

Проблеми виникли з ремонтом двигунів лайнерів, оскільки деталі з весни не надходять через санкції, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Комплектуючі намагаються ремонтувати самотужки

У авіакомпанії "Якутія" у флоті знаходяться 15 авіалайнерів, більшість з яких – іноземного виробництва. Чотири російські літаки Sukhoi Superjet 100 були взяті в лізинг у держави. Позачергова перевірка виявила, що двох із чотирьох "Суперджетів" вже розібрано, і повернути їх у початковий стан неможливо. У літаках відсутні маршеві двигуни.

За словами гендиректора перевізника, один лайнер неможливо відновити, бо пошкоджено гарячу частину двигуна SaM146, а ремонт можливий лише у Франції. Також у літака є проблеми з шасі та компонентами.

Зазначається, що російсько-французька фірма PowerJet з березня не виготовляє та не обслуговує силові установки SaM146 для "Суперджетів". А російський двигун підходить лише модифікації SuperJet New, яка ще не пройшла сертифікацію.

Другий борт авіакомпанія "Якутія" сподівається відремонтувати самотужки: один двигун вдалося відремонтувати, другий мають намір відновити своїми силами.

Втім, самотужки цей перевізник уже ремонтував літаки раніше і ставив неоригінальні деталі. Два роки тому "Якутія" без участі виробника замінила шибки в кабіні пілота SuperJet. У кабіну залило дощем.

Державна лізингова компанія збирається розірвати контракт із перевізником та вилучити "Суперджети". 2022 року російським авіакомпаніям обіцяли 19 бортів Sukhoi Superjet 100, однак отримають перевізники 10. Тільки 7 з них будуть новими.

Нагадаємо, ми писали, що відбувається із пілотами пасажирських літаків РФ.

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