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На пляжах Египта появилась огромная акула: как реагируют туристы

Вторник 09 января 2024 15:37
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На пляжах Египта появилась огромная акула: как реагируют туристы Фото: Акула в Хургаде (коллаж РБК-Украина)
Автор: Ольга Маджумдар

На популярном египетском курорте Хургада туристы заметили огромную акулу. Морское существо длиной 12 метров плавало рядом с людьми, фотографировавшими его на память.

Появление китовой акулы связывают с чистотой воды у побережья, сообщает РБК-Украина со ссылкой на elwatannews.com.

Китовые акулы – самые крупные из видов акул и рыб. Они достигают 12 м в длину и весят до 30 тонн. В то же время, это миролюбивые существа, которые не нападают на людей и даже не имеют зубов. На пляжах Хургады их видят не в первый раз.

В Египте китовую акулу называют Бахлул. Она стала своеобразным развлечением для дайверов, которые плавают с ней и позируют для фотографий.

Доктор Махмуд Моати из Института морских наук в Хургаде отметил, что акула дружественна к людям и совсем не опасна, несмотря на свое огромное тело. Она питается мелкой рыбой и водорослями. Но иногда туристы травмировались от ударов хвоста животного.

Китовая акула считается одним из самых больших морских существ, которым грозит исчезновение.

Напомним, мы писали, что в Египте активизировались акулы, нападающие на туристов у побережья Красного моря. В сентябре в Дахабе от зубов хищника пострадал человек.

Ранее украинцам назвали ошибки на отдыхе в Египте. В частности, нельзя кормить рыб, чтобы не привлекать к берегу акул.

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