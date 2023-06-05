Платні дороги та штрафи. Що потрібно знати про поїздку до Туреччини машиною

Туреччина залишається одним із найпопулярніших напрямків, який українці обирають для оздоровлення дітей. Через закрите небо України багатьом доводиться діставатися цієї країни автомобілем.

Як підготуватися до поїздки за кермом та які правила варто врахувати, TRAVEL РБК-Україна розповідає з посиланням на поради засновника туристичної компанії "IT-Tour" Юрія Авдєєва.

Що потрібно знати про перевірки документів та оплату доріг

Юрій Авдєєв радить сконцентруватися вже під час під'їзду до прикордонного пункту – після Європи мандрівників здивує обсяг документів, який буде потрібен для перетину кордону.

"Та міра занудства, з якою вивчаються ці документи митницею, може сильно засмутити. Якщо ви не є власником машини, то готуйтеся пред'явити довіреність. Причому документ повинен бути тільки турецькою або англійською мовою. І сперечатися марно. Відразу розвертайтеся і їдьте до найближчого міста оформляти переклад", – розповідає він.

Також експерт зазначає, що у Туреччині багато платних доріг. На кожній ділянці платної дороги окремий спосіб взяти оплату за проїзд. Це може бути банківська карта (на в'їзді або на виїзді) або просто сканування номера та нарахування заборгованості на автомобіль.

"У будь-якому варіанті проїжджайте через крайні праві пункти пропуску. Якщо оплата береться на виїзді, тоді перед шлагбаумом потрібно натиснути кнопку та отримати квиток зі штрих-кодом, який потім пред'являється контролеру на виїзді", – радить він.

Фото: У Туреччині треба платити за дороги (unsplash.com/tony-lee)

У місцевих водіїв – особлива манера водіння

Юрій Авдєєв попереджає, що втома на дорозі складатиметься із двох складових: самої дороги з численними камерами контролю швидкості та манерою їзди місцевих водіїв.

"Про місцевих водіїв хочеться сказати особливо. Турки – емоційний народ, і в замкнутому просторі автомобіля почуваються незатишно. Добре, що у машини сигнал. Добре, що машина не має барабана. Але не переживайте, через пару тисяч кілометрів ви перестанете здригатися кожні дві хвилини і робити від несподіванки небезпечні маневри", – описує поведінку учасників дорожнього руху.

За його словами, у пробці турки їдуть, не дотримуючись числа смуг, на які розбита дорога. На 3-х смуговій дорозі зазвичай організовують 5 смуг.

"Бачити сусідні машини за кілька сантиметрів від вашої – ще те випробування для водійської психіки. Під'їжджаючи до світлофора, на якому тільки-но загорілося червоне світло, не поспішайте зупинятися, подивіться в дзеркало заднього огляду. Завжди безпечніше проїхати на червоний, ніж ремонтувати зад свого авто . 2-3 секунди після червоного турки ще продовжують рух", – застерігає знавець.

Фото: У турків особлива манера їзди (unsplash.com/bhumil-chheda)

Також Юрій Авдєєв попереджає про звичку турецьких водіїв вклинюватися в ряд і неохоче пропускати пішоходів.

"Не намагайтеся дотримуватися правил під час руху по кільцю. Правий той, хто під'їхав першим. Просто пропустіть того, хто повинен вас пропустити. Та й готуйтеся серйозно поповнити турецький бюджет. У жодній країні немає такої кількості камер контролю швидкості. Тішить тільки те, що більшість із них не працюють", – додає він.

Перед поверненням варто перевірити свої зобов'язання (штрафи та проїзд платними дорогами) та погасити їх карткою онлайн:

"Але не переживайте сильно з цього приводу – митники на кордоні мають також доступ до цієї бази даних і термінал для прийому банківських карток".

Корисні поради водіям у Туреччині

Вартість проїзду платною ділянкою дороги становить приблизно 0,5-1 євро за 10 км, а за деякі тунелі – набагато менше 1 євро.

"Для заправки просто скажіть заправнику тип палива і скільки вам його потрібно (full tank). Заправник введе на своєму пульті номер вашої машини", – підказує фахівець із подорожей.

Фото: Дорога в Туреччині (facebook.com/Юрій Авдєєв)

Далі потрібно пройти до касира, дочекатися завершення процесу заправки, здійснити оплату карткою або готівкою, а чек віддати заправнику.

"Дороги в Туреччині дуже гарні, обмеження швидкості на платних швидкісних дорогах 140 км/година. Швидкість руху в населених пунктах визначається знаками. Це може бути 50, 60, 70 і 82 км/година. Допускається перевищення швидкості на 10% від максимально допустимої", – зазначає Юрій Авдєєв.

Також дорогою до Туреччини доведеться сплатити:

транспортний податок у Румунії (віньєтку) можна купити онлайн;

транспортний податок у Болгарії (віньєтку) для українців поки що сплачувати не потрібно. На майбутнє можна купити онлайн;

через Молдову віньєтка обов'язкова. Можуть без неї впустити, але на виїзді обов'язково візьмуть штраф 60 євро. Купити можна онлайн.

Подивитися свою заборгованість за платні дороги та штрафи за порушення правил дорожнього руху, а також сплатити їх онлайн можна на сайті webihlaltakip.kgm.gov.tr (працює лише з турецьких IP).

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