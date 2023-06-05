Платные дороги и штрафы. Что нужно знать о поездке в Турцию на машине

Турция остается одним из самых популярных направлений, которое украинцы выбирают для оздоровления детей. Из-за закрытого неба Украины многим приходится добираться в эту страну на автомобиле.

Как подготовиться к поездке за рулем и какие правила стоит учесть, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на советы основателя туристической компании "IT-Tour" Юрия Авдеева.

Что нужно знать о проверках документов и оплате дорог

Юрий Авдеев советует сконцентрироваться уже при подъезде к пограничному пункту – после Европы путешественников удивит объем документов, который потребуется для пересечения границы.

"Та степень занудства, с которой изучаются эти документы таможней, может сильно расстроить. Если вы не являетесь собственником машины, то готовьтесь предъявить доверенность. Причем документ должен быть только на турецком или английском языке. И спорить бесполезно. Сразу разворачивайтесь и езжайте в ближайший город оформлять перевод", – рассказывает он.

Также эксперт отмечает, что в Турции много платных дорог. На каждом участке платной дороги отдельный способ, как взять оплату за проезд. Это может быть банковская карта (на въезде или на выезде) или просто сканирование номера и начисление задолженности на автомобиль.

"В любом варианте проезжайте через крайние правые пункты пропуска. Если оплата берется на выезде, тогда перед шлагбаумом нужно нажать кнопку и получить билет со штрих-кодом, который потом предъявляется контролеру на выезде", – советует он.

Фото: В Турции нужно платить за дороги (unsplash.com/tony-lee)

У местных водителей – особая манера вождения

Юрий Авдеев предупреждает, что усталость на дороге будет складываться из двух составляющих: самой дороги с многочисленными камерами контроля скорости и манерой езды местных водителей.

"О местных водителях хочется сказать особо. Турки – эмоциональный народ, и в замкнутом пространстве автомобиля чувствуют себя неуютно. Благо есть у машины сигнал. Хорошо, что у машины нет барабана. Но не переживайте, через пару тысяч километров вы перестанете вздрагивать каждые две минуты и делать от неожиданности опасные маневры", – описывает он поведение участников дорожного движения.

По его словам, в пробке турки едут, не соблюдая число полос, на которые разбита дорога. На 3-х полосной дороге они обычно организуют 5 полос.

"Видеть соседние машины в нескольких сантиметров от вашей – еще то испытание для водительской психики. Подъезжая к светофору, на котором только что загорелся красный свет, не спешите останавливаться, посмотрите в зеркало заднего вида. Всегда безопасней проехать на красный, чем ремонтировать зад своего авто. 2-3 секунды после красного турки еще продолжают движение", – предостерегает знаток.

Фото: У турков особая манера езды (unsplash.com/bhumil-chheda)

Также Юрий Авдеев предупреждает о привычке турецких водителей вклиниваться в ряд и неохотном пропуске пешеходов.

"Не пытайтесь соблюдать правила при движении по кольцу. Прав тот, кто подъехал первым. Просто пропустите того, кто должен вас пропустить. Ну и готовьтесь серьезно пополнить турецкий бюджет. Ни в одной стране нет такого числа камер контроля скорости. Радует только то, что большинство из них не работает", – добавляет он.

Перед возвращением стоит проверить свои обязательства (штрафы и проезд по платным дорогам) и погасить их картой онлайн:

"Но не переживайте сильно по этому поводу – у таможенников на границе есть также доступ к этой базе данных и терминал для приёма банковских карт".

Полезные советы водителям в Турции

Стоимость проезда по платному участку дороги составляет приблизительно 0,5-1 евро за 10 км, а за некоторые тоннели – намного меньше 1 евро.

"Для заправки просто скажите заправщику тип топлива и сколько вам его нужно (full tank). Заправщик введет на своем пульте номер вашей машины", – подсказывает специалист по путешествиям.

Фото: Дорога в Турции (facebook.com/Юрий Авдеев)

Далее нужно пройти к кассиру, дождаться завершения процесса заправки, произвести оплату картой или наличными, а чек отдать заправщику.

"Дороги в Турции очень хорошие, ограничения скорости на платных скоростных дорогах 140 км/час. Скорость движения в населенных пунктах определяется знаками. Это может быть 50, 60, 70 и 82 км/час. Допускается превышение скорости на 10% от максимально допустимой", – отмечает Юрий Авдеев.

Также по дороге в Турцию придется оплатить:

транспортный налог в Румынии (виньетку) можно купить онлайн;

транспортный налог в Болгарии (виньетку) для украинцев пока оплачивать не нужно. На будущее можно купить онлайн;

через Молдову виньетка обязательна. Могут впустить без нее, но на выезде обязательно возьмут штраф 60 евро. Купить можно онлайн.

Посмотреть свою задолженность за платные дороги и штрафы за нарушение ПДД, а также оплатить их онлайн можно на сайте webihlaltakip.kgm.gov.tr (работает только с турецких IP).

Напомним, мы писали, нужно ли украинцам менять права в Германии.