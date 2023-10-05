Платитимуть до 4000 євро. У Швейцарії розробили план повернення українців додому

Уряд Швецарії оприлюднив попередню стратегію з повернення українських біженців додому. На виїзд дадуть 6-9 місяців після закінчення статусу захисту.

Очікується, що добровільно виїхати захочуть 80% біженців. Українців пропонується заохочувати грошима, повідомляє РБК-Україна з посиланням на swissinfo.ch.

Уряд Швейцарії "прийняв до відома" попередню стратегію можливого повернення біженців додому, яку розробив Державний секретаріат з міграції (SEM) у співпраці з владою кантонів.

Хоча зараз неможливо передбачити, коли закінчиться війна, плани чиновників виходять із того, що статус S (тимчасовий захист) українців може бути деактивований у 2024 чи 2025 році.

За прогнозами влади Швейцарії, повернутися додому добровільно зможуть 80% українців (близько 70 000 людей). Більшість із них – жінки та діти. Більшість із них мають біометричні паспорти, тому не потребуватимуть для поїздки візи чи спеціального проїзного документа.

Інші 20% біженців (14 000 осіб) швидше за все, залишаться в Швейцарії і після закінчення терміну дії статусу S та наданого їм часу для виїзду. Очікується, що цей показник змінюватиметься від тривалості війни та ступеня збитків, завданих Україні російською агресією. Ймовірність добровільного повернення зменшуватиметься.

Оскільки після 5 років безперервного перебування в країні біженці мають право отримати швейцарський дозвіл на проживання категорії "B" (щороку поновлюєтся), влада Швейцарії вважає, що треба буде зробити все можливе для ефективного заохочення добровільного від'їзду українців на батьківщину.

Чиновники пропонують встановити час, відведений на виїзд, у діапазоні від 6 до 9 місяців, щоб дати можливість спланувати поїздку.

Добровільний виїзд буде самостійним по суші. Примусове повернення літаком буде крайнім заходом. Не наполягатимуть на швидкому виїзді людей, які потребують особливої підтримки – це приблизно 1000 дітей без супроводу дорослих та 1600 біженців віком від 75 років та з проблемами здоров'я.

Фото: Прибуття українців до Швецарії (gettyimages.com)

Також розглядається питання про початкову фінансову допомогу. Суми можуть змінюватись, щоб не заохочувати людей чекати до останнього. Виплати коливатимуться від 1 000 до 4 000 швейцарських франків (1 037 та 4 150 євро) на людину залежно від періоду відправлення.

МЗС Швейцарії підкреслює, що статус зберігатиметься доти, доки люди з України потребуватимуть захисту.

У європейських країнах розмірковують про підтримку українських біженців, які вирішать повернутися в Україну. Відповідні пропозиції розглядають уряди. Швейцарія й зараз виплачує на дорогу близько 500 євро на людину.

Раніше ми повідомляли, що українські біженці можуть жити і працювати в Данії до березня 2025 року. Про продовження дії спецзакону заявило Міністерство імміграції та інтеграції країни.

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