Після повернення в Україну треба легалізувати всі документи: про що йдеться

Фото: Коли потрібно легалізувати документи в Україні (unsplash.com)

Які іноземні документи мають бути легалізовані в Україні та як це зробити – детальніше у колонці для РБК-країна.

Всі офіційні документи, які були видані в іншій державі, для їх використання в Україні мають бути легалізовані. Така сама схема діє і з українськими документами, які видали в Україні: щоб використовувати їх за кордоном, також потрібна легалізація.

Після вторгнення РФ деякі країни в багатьох випадках вже не висувають до українських документів від біженців суворих вимог. Але все ж основних правил необхідно дотримуватись.

Навіщо потрібна легалізація документів за кордоном і в Україні і як її провести – у колонці для TRAVEL РБК-Україна розповіла адвокат та старший юрист АО “Expatpro” Катерина Затулко.

Які документи можна не легалізовувати в Україні

На час війни деякі країни тимчасово приймають документи, видані в Україні, без легалізації лише за наявності нотаріального перекладу.

Наприклад, для призначення соціальних виплат у Німеччині, особи, які звернулися за тимчасовим захистом, можуть пред’являти свідоцтва про народження, свідоцтва про шлюб, документи про освіту тощо без їх належної легалізації. Також цього року німецькі вищі навчальні заклади приймають документи українських вступників без вимоги щодо їх легалізації.

Україна таких спрощених умов на період війни не вводила, тому всі документи, видані в інших державах мають бути легалізовані для їх використання в Україні.

Виключення щодо легалізації документів:

паспорти;

листування;

господарські документи (ненотаріальні договори та акти приймання-передач, рахунки, бухгалтерські та кадрові документи тощо);

банківські документи;

дозволи на носіння зброї;

посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів;

нормативні акти та розʼяснення до них.

Фото: Виключення щодо легалізації становлять зокрема банківські документи (Віталій Носач/РБК-Україна)

Легалізація та апостиль – в чому різниця?

Легалізація – це підтвердження компетентним органом країни (частіше за все це міністерство юстиції або міністерство закордонних справ), в якій було отримано певний документ, того факту, що цей документ видано із дотриманням процедури, за визначеною законодавством формою, та на час його видання документ підписаний уповноваженою на те особою.

Після отримання печатки про легалізацію треба отримати другу печатку в консульстві держави, в якій потім цей документ планується використовувати.

У разі, якщо ви вже знаходитеся в Україні із документами, виданими в іноземній державі, то за легалізацією потрібно звернутися до посольства/консульства України тієї держави, в якій було отримано документ, а потім звернутися до Міністерства закордонних справ України.

Є низка держав, які підписали конвенцію про скасування вимоги щодо легалізації, якою передбачається проставлення апостиля (Гаазька конвенція 1961 року).

На мій погляд, апостиль – це спрощена процедура легалізації. Просто для проставлення апостиля не потрібно ходити в декілька органів, а кожна держава-учасниця конвенції призначила відповідальний орган для проставлення апостиля на певному документі.

Фото: Документи апостилюються офіційними органами, наприклад, Міністерствами (Віталій Носач/РБК-Україна)

Так, наприклад, документи, що видані в Україні для їх використання закордоном апостилюються наступними органами:

Міністерством юстиції України – документів, що видаються РАЦСами, нотаріусами, виконавцями, іншими органами юстиції та судами;

Міністерством освіти та науки України – документів про освіту;

Міністерством закордонних справ України – всіх інших документів.

Форма апостиля встановлена в конвенції. По суті це штамп, який проставляють на самому документі або на листку, який пришивається безпосередньо до документа.

Для застосування документа закордоном робиться зазвичай переклад сертифікованим перекладачем, підпис якого завіряється нотаріусом. Такий переклад підшивається до оригіналу документа з легалізацією/апостилем.

В деяких країнах вимагають наявність подвійного апостиля – перший апостиль проставляється як підтвердження дійсності самого документа, а другий апостиль проставляється як підтвердження дійсності підпису нотаріуса на перекладі.

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