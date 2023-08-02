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Правильна угода. Що треба знати про купівлю вживаного авто у Польщі

Новость на русском →
Середа 02 серпня 2023 16:45
Правильна угода. Що треба знати про купівлю вживаного авто у Польщі Фото: Автомобілі у Польщі (unsplash.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Українці у Польщі активно купують вживані автомобілі. Але не всі знають про документування покупки та варіанти сплати податку.

Як правильно оформити угоду та що треба знати про податки, TRAVEL РБК-Україна розповідає з посиланням на yavp.pl.

Що треба врахувати в договорі купівлі-продажу вживаного авто

Придбати вживаний автомобіль у Польщі можна на підставі:

  • договору купівлі-продажу;
  • фактури VAT;
  • фактури VAT-маржа.

При купівлі вживаного автомобіль у іншої фізичної особи зазвичай оформлюють договір купівлі-продажу. Такий документ можна створити онлайн за допомогою спеціальних ресурсів або скласти самостійно. Він має містити чітку інформацію:

  • дату та місце укладення документу;
  • визначення сторін угоди: дані продавця та покупця (ім'я, прізвище, PESEL, адреса проживання, адреса прописки, вид та номер документа, що посвідчує особу); для юридичної особи – назву, NIP, REGON, адресу офісу. Слід вписати дані всіх власників транспортного засобу, якщо їх кілька;
  • визначення предмету продажу – вказати реєстраційні номера автомобіля, номер VIN, марку, модель.
  • заяву продавця, що він є власником транспортного засобу й має право розпоряджатися ним;
  • ціну продажу транспортного засобу;
  • спосіб оплати (готівка/безготівковий переказ/бартер);
  • інформацію, хто сплачуватиме податок PCC (podatek od czynności cywilnoprawnych). Ззавичай цей обов'язок лежить на покупцеві, але сторони можуть домовитися інакше.
  • перелік додатків: техпаспорт, реєстраційне свідоцтво, поліс страхування OC, сервісна книжка.

Правильна угода. Що треба знати про купівлю вживаного авто у ПольщіФото: Автомобілі на дорозі в Польщі (pixabay.com)

Купівля вживаного авто на підставі фактури VAT

При купівлі автомобіля у юридичної особи угода ймовірніше супроводжуватиметься фактурою VAT, що передбачає додавання до початкової ціни ще 23%. Ця сума ляже на плечі покупця.

Придбання автомобіля в комісійному сервісі може бути задокументована фактурою VAT-маржа. Це найменш популярна форма угоди, але покупець сплачує податок тільки з націнки.

Наприклад, автосалон купив вживаний автомобіль за 10 тисяч злотих, а продає за 13 тисяч злотих. Завдяки фактурі VAT-маржа, комісійний автосалон сплатить податок VAT тільки від суми 3 тис злотих. Якби машина продавался за звичайною фактурою VAT, то податок довелося б сплачувати від повної ціни.

Які обов'язки у покупця вживаного автомобіля в Польщі

Новий власник має упродовж 14 днів заплатити податок РСС (podatek od czynności cywilnoprawnych) – 2% від вартості покупки. Штраф за несвоєчасність сплати такого податку – від 360 злотих до 20-кратного розміру мінімальної зарплати (72 тис злотих).

Податок РСС не треба платити у таких випадках:

  • якщо вживане авто купується у юридичної особи, в тому числі в комісійному автосалоні. Але якщо власником авто є фізична особа, то податок РСС доведеться платити.
  • якщо автомобіль коштував менше 1 000 злотих. Але спроба штучного заниження ціни може бути розцінена як шахрайств. За це можна отримати великий штраф та проблеми із законом.
  • якщо привезти до Польщі вживаний автомобіль, зареєстрований за кордоном. У такому випадку сплачується акциз за імпорт: 3,1% для транспортних засобів з двигунами об'ємом до 2 л і 18,6% для транспортних засобів з двигунами з більшим об'ємом.
  • від податку РСС звільняються люди з інвалідністю.

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