UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Пилоты проспали посадку. В аэропорту предотвратили крупный несчастный случай: детали

Фото: Дорога возле Международного аэропорта Хартума в Судане (wikipedia.org)
Автор: Катерина Гончарова

Пока пилоты спали, автопилот удерживал самолет на крейсерской высоте

Пилоты заснули во время перелета из суданского аэропорта Хартум в Эфиопию, пропустив посадку.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Pragativadi.com.

Крупный несчастный случай удалось предотвратить после того, как два пилота эфиопских авиалиний (Ethiopian Airlines) заснули во время полета из суданского Хартума в столицу Эфиопии Аддис-Абебу.

По имеющимся данным, инцидент произошел несколько дней назад, когда рейс ET343 заходил в аэропорт, но по какой-то причине не начал снижение. Пока пилоты спали, система автопилота Боинга 737 удерживала самолет на крейсерской высоте в 37 000 футов.

Фото: Boeing 767-300ER авиакомпании Ethiopian Airlines (wikipedia.org)

Диспетчер несколько раз пытался связаться с пилотами, но безуспешно. Когда самолет пролетел над взлетно-посадочной полосой, где должен был приземлиться, автопилот отключился. По сообщению Aviation Herald, из-за этого сработала тревога, которая и разбудила пилотов.

Затем они маневрировали самолетом 25 минут, чтобы приземлиться на взлетно-посадочной полосе.

К счастью, никто не пострадал, и самолет Ethiopian Airlines благополучно приземлился.

Фото: Взлетная полоса суданского аэропорта Хартум (wikipedia.org)

Напомним, Lufthansa первой в мире предлагает пассажирам добровольно повысить цену за билеты. Green Fare станет доступен туристам на рейсах из Дании, Швеции и Норвегии.

Также Wizz Air запускает рейсы в Россию в обход санкций.

Читайте РБК-Украина в Google News
СуданЭфиопия