Пилоты проспали посадку. В аэропорту предотвратили крупный несчастный случай: детали

Пилоты заснули во время перелета из суданского аэропорта Хартум в Эфиопию, пропустив посадку.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Pragativadi.com.

Крупный несчастный случай удалось предотвратить после того, как два пилота эфиопских авиалиний (Ethiopian Airlines) заснули во время полета из суданского Хартума в столицу Эфиопии Аддис-Абебу.

По имеющимся данным, инцидент произошел несколько дней назад, когда рейс ET343 заходил в аэропорт, но по какой-то причине не начал снижение. Пока пилоты спали, система автопилота Боинга 737 удерживала самолет на крейсерской высоте в 37 000 футов.

Фото: Boeing 767-300ER авиакомпании Ethiopian Airlines (wikipedia.org)

Диспетчер несколько раз пытался связаться с пилотами, но безуспешно. Когда самолет пролетел над взлетно-посадочной полосой, где должен был приземлиться, автопилот отключился. По сообщению Aviation Herald, из-за этого сработала тревога, которая и разбудила пилотов.

Затем они маневрировали самолетом 25 минут, чтобы приземлиться на взлетно-посадочной полосе.

К счастью, никто не пострадал, и самолет Ethiopian Airlines благополучно приземлился.

Фото: Взлетная полоса суданского аэропорта Хартум (wikipedia.org)

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