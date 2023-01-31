UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Пільга до квітня. Як скористатися безкоштовним проїздом для українців в Будапешті

Фото: Транспорт в Будапешті (pixabay.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Українці зможуть їздити в громадському транспорті Будапешта безкоштовно до 31 березня. Замість оплати в автобусах угорської столиці треба буде показати український документ.

Які правила діятимуть для наших громадян у транспорті, TRAVEL РБК-Україна розповідає посиланням на Будапештський транспортний центр.

Безкоштовний проїзд у Будапешті для українських біженців запровадили ще 4 березня 2022 року. До 31 березня 2023 року українцям платити за проїзд не доведеться.

За ініціативою столичної влади українцям продовжили можливість безплатного проїзду за пред'явлення українського документу, за яким можна ідентифікувати особу. Це може бути:

  • паспорт;
  • посвідчення особи;
  • посвідка на проживання;
  • студентський квиток іноземних студентів, які навчаються в Україні;
  • будь-який інший документ з української адреси проживання для інших іноземних громадян.

Фото: Екскурсійний транспорт у Будапешті (pixabay.com)

Із цими документами можна безкоштовно їздити усім транспортом Будапешта, крім:

  • аеропортового експресу 100E;
  • фунікулера;
  • екскурсійних рейсів;
  • катерів;
  • міських електричках та "синіх" автобусах на околицях міста.

Транспортна компанія Будапешта просить своїх пасажирів надавати допомогу біженцям із України, що подорожують громадським транспортом у місті.

Нагадаємо, ми писали, що в Румунію починає курсувати "Мармароський експрес".

Читайте РБК-Україна в Google News
УгорщинаБудапешт