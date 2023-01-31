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Льгота до апреля. Как воспользоваться бесплатным проездом для украинцев в Будапеште

Фото: Транспорт в Будапеште (pixabay.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Украинцы могут ездить в общественном транспорте Будапешта бесплатно до 31 марта. Вместо оплаты в автобусах венгерской столицы нужно будет показать украинский документ.

Какие правила будут действовать для наших граждан в транспорте, TRAVEL РБК-Украина рассказывает ссылкой на Будапештский транспортный центр.

Бесплатный проезд в Будапеште для украинских беженцев был введен еще 4 марта 2022 года. До 31 марта 2023 украинцам платить за проезд не придется.

По инициативе столичной власти украинцам продлили возможность бесплатного проезда при предъявлении украинского документа, по которому можно идентифицировать личность. Это может быть:

  • паспорт;
  • удостоверение личности;
  • вид на жительство;
  • студенческий билет иностранных студентов, обучающихся в Украине;
  • любой другой документ по украинскому адресу проживания для других иностранных граждан.

Фото: Экскурсионный транспорт в Будапеште (pixabay.com)

С этими документами можно бесплатно ездить во всем транспорте Будапешта, кроме:

  • аэропортового экспресса 100E;
  • фуникулера;
  • экскурсионных рейсов;
  • катеров;
  • городских электричках и "синих" автобусах в окрестностях города.

Транспортная компания Будапешта просит своих пассажиров оказывать помощь беженцам из Украины, путешествующим по общественному транспорту в городе.

Напомним, мы писали, что в Румынию начинает курсировать "Марморосский экспресс".

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