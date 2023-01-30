Підтримка фінансами. Як переселенцям отримати виплати для облаштування на новому місці

Українці, які евакуюються із зони активних бойових дій, можуть отримати багатоцiльову грошову допомогу на забезпечення базових потреб від благодійної організації Карітас України.

Яким вразливим категоріям людей можуть виділити грошову допомогу, розповів РБК-Україна директор департаменту гуманітарного реагування Карітасу України Григорій Селещук.

Грошова допомога: принцип виплат для переселенців

Грошові виплати у 2220 гривень на місяць в осередках Карітас можуть отримати люди, які недавно евакуювалися із територій, наближених до зони активних бойових дій та переселенці при облаштуванні на новому місці.

Фінансова допомога надається терміном на три місяці (загалом 6600 гривень) одним платежем на кожного члена родини, але не більше, ніж на чотирьох осіб.

Обсяги такої фінансової допомоги залежать від наявності коштів у фонді.

Грошові гранти від Карітасу України є двох типів, пояснює Григорій Селещук:

екстрена багатоцільова грошова допомога (виплата 2 220 гривень). Цільова група: люди, що проживають в містах, наближених до зони активних бойових дії та на щойно деокупованих територіях; люди, що виїжджають із небезпечних регіонів або тільки приїхали на нове місце;

багатоцільова грошова допомога (виплата 2 220 гривень). Цільова група: люди, що проживають в містах, наближених до зони активних бойових дії та на щойно деокупованих територіях; люди, що виїжджають із небезпечних регіонів або тільки приїхали на нове місце; стабілізаційна багатоцільова грошова допомога – це виплати упродовж шести місяців. Надається родинам, які переселились в безпечні регіони України і вже там намагаються облаштовувати своє життя.

"Ми допускаємо можливість, що людина може отримати екстрену грошову допомогу (наприклад, виїхали з-під Бахмута, отримали допомогу в Карітасі Запоріжжя), поїхати кудись на Івано-Франківщину, і вже там, через один-три місяці можуть прийти і отримати стабілізаційну грошову допомогу, яка допоможе там облаштовуватися. Для цього потрібен статус ВПО плюс критерії вразливості", – звертає увагу фахівець.

Фото: Переселенці у Запоріжжі (gettyimages.com)

Із початку повномасштабної війни Карітас України надав багатоцільову грошову допомогу 124 208 українцям. В 2023 році планує надати фінансову підтримку ще 200 000 постраждалим від війни.

Наприклад, зараз діє проєкт "ОБІГРІЙ" за фінансування World Vision, який спрямований на підтримку домогосподарств Дніпропетровської та Харківської областей протягом зимових місяців. Проект буде зосереджений на домогосподарствах, які не мають доступу до базових засобів для зимівлі. Передбачено надання 20 тисяч кеш-грантів до квітня, зазначають у фонді.

"Найбільша потреба українців – у ліках"

Кошти, які надає Карітас України, люди можуть витрачати відповідно до своїх потреб чи потреб родини.

"З досвіду знаємо, що часто люди витрачають їх на ліки. Медикаменти дорогі, багато хто зараз не може собі дозволити їх придбати. Часто люди евакуюються із загостреними хронічними хворобами або наслідками поранень, які потребують тривалого і дороговартісного лікування або особливого дієтичного харчування, як, наприклад, при цукровому діабеті. Продуктові і гігієнічні набори переселенцю легше отримати, а ось ліки – складно", – розповідає Григорій Селещук.

Фото: Деокуповане село в Херсонській області (gettyimages.com)

Критерії на отримання допомоги від Карітас Україна: хто може претендувати

Для того, щоб претендувати на допомогу, треба відповідати критеріям вразливості, зазначає Григорій Селещук.

"Є цільова група: внутрішньо переміщені особи; мешканці деокупованих територій; люди, в яких пошкоджене обстрілами житло; ті, хто проживають поблизу зони активних бойових дій на підконтрольних Україні територіях", – пояснює він.

Але є також критерії вразливості:

багатодітні сім'ї;

люди з інвалідністю 1 та 2 групи або хронічними хворобами;

самотні літні люди;

одинокі матері і батьки;

вагітні, годуючи матері з дітьми до 3-х років;

"Ці критерії є маркерами пріоритетності надання допомоги, тобто в першу чергу допомогу отримають люди, які мають соціальну вразливість та не мають можливості самостійно забезпечити родину", – зазначають у благодійній організації.

Серед них і родини з низьким доходом та ті, які критично не покривають базові потреби на медицину, харчування, питну воду, одяг та побутові речі, навчання дітей. Допомога надається найбільш незахищеним та нужденним родинам в Україні.

"Якщо критеріїв вразливості немає, зразу кажемо, що зараз, на жаль, допомогти не можемо. Намагаємося, щоб допомогу в першу чергу отримали ті, хто найбільше її потребує. Потребуючих дуже багато, хотілося б допомагати всім, але усвідомлюємо, що всім допомогти не зможемо", – зауважує Григорій Селещук.

Фото: Карітас надає грошову допомогу лише через оформлення документів у своїх осередках (надане РБК-Україна)

Грошову допомогу Карітас надає по всій території України – кошти можна отримати за умови, якщо родина не отримує допомоги від інших організацій.

"У нас діє спільна база даних із іншими організаціями, про надану допомогу. При оформленні грошових грантів ми її використовуємо", – попереджають у Карітасі.

В організації працює єдина "гаряча лінія" 0 800 33 67 34. За цим номером можна дізнатися інформацію про всі грошові програми Карітасу Україна: де надається допомога, які умови надання грантів та чи може людина претендувати.

Виплати можна оформити лише під час візиту в Карітас

У Карітасі України попереджають українців, що оформити грошові гранти можна лише під час особистого візиту в один із осередків організації, але не онлайн.

"Зараз шахраї активно спекулюють на людському горі. Багато шахрайських чат-ботів, які нібито реєструють онлайн на грошову допомогу від імені Карітасу, насправді знімають гроші з карток довірливих людей, які знаходяться у біді і стресі. Тому вкотре наголошуємо, Карітас надає грошову допомогу лише через оформлення документів у своїх осередках", – каже наш співрозмовник.

Фонд має 42 осередки по всій країні, також залучені 450 парафій УГКЦ. Загалом Карітас України за 10 місяців 2022 року надав понад 3 млн 700 тисяч гуманітарних послуг для 2 млн 250 тисяч людей в Україні.

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