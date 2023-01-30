Поддержка финансами. Как переселенцам получить выплаты для обустройства на новом месте

Украинцы, которые эвакуируются из зоны активных боевых действий, могут получить многоцелевую денежную помощь на обеспечение базовых потребностей от благотворительной организации Каритас Украины.

Каким уязвимым категориям людей могут выделить денежную помощь, рассказал директор департамента гуманитарного реагирования Каритаса Украины Григорий Селещук.

Денежная помощь: принцип выплат для переселенцев

Денежные выплаты в 2220 гривен в месяц в ячейках Каритас могут получить люди, которые недавно эвакуировались с территорий, приближенных к зоне активных боевых действий и переселенцы при обустройстве на новом месте.

Финансовая помощь предоставляется сроком на три месяца (в общей сложности 6600 гривен) одним платежом на каждого члена семьи, но не более чем на четырех человек.

Объемы такой помощи зависят от наличия средств в фонде.

Денежные гранты от Каритаса Украины есть двух типов, поясняет Григорий Селещук:

экстренная многоцелевая денежная помощь (выплата 2220 гривен). Целевая группа: люди, проживающие в городах, приближенных к зоне активных боевых действий и на только что деоккупированных территориях; люди, выезжающие из опасных регионов или только приехавшие на новое место;

многоцелевая денежная помощь (выплата 2220 гривен). Целевая группа: люди, проживающие в городах, приближенных к зоне активных боевых действий и на только что деоккупированных территориях; люди, выезжающие из опасных регионов или только приехавшие на новое место; стабилизационная многоцелевая денежная помощь – это выплаты в течение шести месяцев. Предоставляется семьям, которые переселились в безопасные регионы Украины и уже там пытаются обустраивать свою жизнь.

"Мы допускаем возможность, что человек может получить экстренную денежную помощь (например, выехали из-под Бахмута, получили помощь в Каритасе Запорожья), поехать куда-то в Ивано-Франковскую область, и уже там, через один-три месяца они могут прийти и получить стабилизационную денежную помощь , которая поможет там обустраиваться. Для этого нужен статус ВПЛ плюс критерии уязвимости", – обращает внимание специалист.

Фото: Переселенцы в Запорожье ( gettyimages.com )

С начала полномасштабной войны Каритас Украины предоставил многоцелевую денежную помощь 124 208 украинцам. В 2023 году планирует оказать финансовую поддержку еще 200 тысяч пострадавшим от войны.

К примеру, сейчас действует проект "ОБІГРІЙ" при финансировании World Vision, который направлен на поддержку домохозяйств Днепропетровской и Харьковской областей в течение зимних месяцев. Проект будет сосредоточен на домохозяйствах, не имеющих доступа к базовым средствам для зимовки. Предусмотрено предоставление 20 тысяч кэш-грантов до апреля, отмечают в фонде.

"Наибольшая потребность украинцев – в лекарствах"

Средства, предоставляемые Каритасом Украины, люди могут тратить в соответствии со своими потребностями или потребностями семьи.

"Из опыта знаем, что часто люди тратят их на лекарства. Медикаменты дорогие, многие сейчас не могут себе позволить их приобрести. Часто люди эвакуируются с обостреннымми хроничными болезнями или последствиями ранений, которые требуют длительного и дорогостоящего лечения или особенного диетического питания, как, например, при сахарном диабете. Продуктовые и гигиенические наборы переселенцу легче получить, а вот лекарства – сложно", – рассказывает Григорий Селещук.

Фото: Деоккупированная деревня в Херсонской области (gettyimages.com)

Критерии на получение помощи от Каритас Украина: кто может претендовать

Для того чтобы претендовать на помощь, нужно соответствовать критериям уязвимости, отмечает Григорий Селещук.

"Есть целевая группа: внутренне перемещенные лица; жители деоккупированных территорий; люди, у которых повреждено обстрелами жилье; проживающие вблизи зоны активных боевых действий на подконтрольных Украине территориях", – объясняет он.

Но есть также критерии уязвимости:

многодетные семьи;

люди с инвалидностью 1 и 2 группы или хроническими болезнями;

одинокие пожилые люди;

одинокие матери и родители;

беременные, кормя матери с детьми до 3-х лет;

"Эти критерии являются маркерами приоритетности оказания помощи, то есть в первую очередь помощь получат люди, у которых есть социальная уязвимость и не имеющие возможности самостоятельно обеспечить семью", – отмечают в благотворительной организации.

Среди них и семьи с низким доходом и те, кто критически не покрывает базовые потребности в медицине, питании, питьевой воде, одежде и бытовых вещах, обучении детей. Помощь оказывается наиболее незащищенным и нуждающимся семьям в Украине.

"Если критериев уязвимости нет, сразу говорим, что сейчас, к сожалению, помочь не можем. Стараемся, чтобы помощь в первую очередь получили те, кто в ней больше всего нуждается. сможем", – отмечает Григорий Селещук.

Фото: Каритас оказывает денежную помощь только через оформление документов в своих ячейках (предоставлено РБК-Украина)

Денежную помощь Каритас предоставляет по всей территории Украины – средства можно получить при условии, что семья не получает помощи от других организаций.

"У нас действует общая база данных с другими организациями, о предоставленной помощи. При оформлении денежных грантов мы ее используем", – предупреждают в Каритасе.

В организации работает единая "горячая линия" 0 800 33 67 34. По этому номеру можно узнать информацию о всех денежных программах Каритаса Украина: где предоставляется помощь, какие условия предоставления грантов и может ли человек претендовать.

Выплаты можно оформить только во время визита в Каритас

В Каритасе Украины предупреждают украинцев, что оформить денежные гранты можно только во время личного визита в одну из организаций, но не онлайн.

"Сейчас мошенники активно спекулируют на человеческом горе. Многие мошеннические чат-боты, якобы регистрирующие онлайн на денежную помощь от имени Каритаса, на самом деле снимают деньги с карточек доверчивых людей, которые находятся в беде и стрессе. Поэтому в очередной раз подчеркиваем, Каритас оказывает денежную помощь только через оформление документов в своих ячейках", – говорит наш собеседник.

Фонд имеет 42 ячейки по всей стране, также привлечены 450 приходов УГКЦ. В общей сложности Каритас Украины за 10 месяцев 2022 года предоставил более 3 млн 700 тысяч гуманитарных услуг для 2 млн 250 тысяч человек в Украине.

Напомним, мы писали, как получить помощь в ремонте поврежденного обстрелами жилья.

Также мы рассказывали, как украинцам получить помощь на перезимование.