Підготовка до вступу. Де у Польщі діють вечірні школи для українських дітей

Українські підлітки у Польщі можуть відвідувати вечірні школи для підготовки до іспитів. Фундація "Незламна Україна" організувала таке безплатне навчання у восьми містах.

Де українські діти можуть "підтягнути" шкільні знання у Польщі, РБК-Україна розповідає з посиланням на yavp.pl.

У "Вечірній школі" проводять навчання, після завершення якого учні 8-9 класу зможуть вступити до польських ліцеїв, технікумів, а також професійно-технічних шкіл. Або – до українських коледжів. Учні 10-11 класу будуть готові вступати до університетів. Завдяки поглибленій програмі діти зможуть продовжувати навчання без пропусків – як в українській, так і польській системі освіти.

Заняття відбуваються у вечірній час двічі на тиждень (16:00-20:00), а у вихідні – з 10 ранку до 14:00. Для дітей з України навчання безплатне, надають книжки для вивчення польської та англійської мов. Польські та українські вчителі викладають загалом 9 предметів. Крім мов, можна вивчати хімію, біологію, вибірково – історію України чи Польщі. На всіх уроках учні вивчають слова польською мовою – тому діти освоюють терміни та поняття.

"Вечірні школи" діють у таких містах:

Краків: ul. Swietego Filipa, 25;

Вроцлав: Aleja Wiśniowa, 1;

Варшава: Аl. Jerozolimskie 179;

Жешув, Sp.28 ul. Solarza 12;

Познань, Sp nr. 2 na Os. Jagiellońskim 128;

Люблін, Sp nr. 29 ul. Wajdeloty 1;

Гданськ, ul. Miszewskiego 12/13;

Лодзь, Plac Wolności 12.

Записатися можна, заповнивши форму.

Нагадаємо, ми писали, що у польських школах готують зміни для українських дітей. Уряд планує запровадити вивчення української мови та культури.

Також ми розповідали, що у Польщі порахували усіх українських учнів, які навчаються у польських закладах освіти. Їх більше, ніж повідомлялося раніше.