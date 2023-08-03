Під загрозою зникнення. В ЮНЕСКО зробили важливу заяву про місто в Європі

ЮНЕСКО рекомендує внести Венецію до списку спадщини, що перебуває під загрозою зникнення.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Travel Tomorrow.

Надлишок туристів та зміна клімату. В чому полягає небезпека для міста

ЮНЕСКО рекомендувала додати Венецію, одне з найпопулярніших туристичних напрямків в Італії, до списку спадщини під ризиком зникнення. Надлишок туристів у місті, яке заходиться на воді, а також наслідки глобального потепління – одні з головних причин для такої рекомендації.

"Постійний розвиток Венеції, наслідки зміни клімату та масового туризму загрожують незворотними змінами видатній цінній пам’ятці", – зазначили у Центрі всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

На думку організації, Італія вжила недостатніх заходів для боротьби з погіршенням стану міста, яке має міжнародне значення. Підвищення рівня моря та інші "екстремальні метеорологічні явища", пов'язані з глобальним потеплінням, "загрожують цілісності" міста, повідомили в ЮНЕСКО.

ЗМІ пишуть: міський голова Венеції Луїджі Бруньяро дав зрозуміти, що діалог з ЮНЕСКО є справою уряду, а не муніципалітету.

Фото: Венеції шкодять надлишок туристів та глобальне потепління, через що рівень води у місті росте (unsplash.com)

Щоб Венецію додали до списку спадщини, яка перебуває під загрозою зникнення, потрібне буде схвалення такого рішення державами-членами на засіданні Комітету всесвітньої спадщини, яке відбудеться з 10 по 25 вересня в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія.

"Вирішенню цих давніх, але термінових проблем заважає відсутність загального спільного стратегічного бачення та "погана ефективність і координація" місцевих і національних органів влади Італії", – вказують у ЮНЕСКО.

Одне з найвідвідуваніших міст у світі. Чим унікальна Венеція

Острівне місто Венеція, засноване в 5 столітті, яке стало великою морською державою в 10 столітті й зараз налічує 118 островів. Це також одне з найбільш відвідуваних міст у світі.

В пік туристичного сезону влітку тут ночують 100 000 туристів щодня. Кількість населення у центрі міста невпинно скорочується: люди переїздять в інші місця, бо багато будівель слугують виключно як туристичні.

У 1987 році Венеція була включена до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Фото: Венеція – одне з найбільш відвідуваних міст світу (unsplash.com)

На початку 2022 року уряд Італії оголосив, що намагатиметься перешкоджати одноденним мандрівникам до Венеції, щоб зменшити загальну кількість туристів, які перебувають у місті одночасно. Всесвітньо відомі канали Венеції вже дуже забруднені через масовий туризм і збільшення руху човнів.

Дані за 2022 рік показали, що близько 100 000 туристів мали змогу відвідувати місто каналів щодня. З новими обмеженнями всі туристи повинні будуть платити за прогулянки містом. Незабаром місто стягуватиме з мандрівників 5 євро, а квитки будуть дійсні лише один день.

"Мета полягає в тому, щоб запобігти одноденному туризму, туризму "наїздів і втеч", прибуттю й від'їзду в той самий день. Це все втомлює і напружує місто. Натомість потрібно заохочувати повільніший туризм", – пояснила Сімоне Вентуріні, заступник мера міста з питань туризму.

Раніше Венеція першою у світі запровадила оплату за відвідування міста.

Також стало відомо, що автентичний "Східний експрес", який складається з вагонів 1920-х років і де пасажирам на борту подають коктейлі та вишукані страви, запускає новий маршрут з Брюсселя до Венеції.

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