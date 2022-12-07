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Під ризиком санкцій. Шрі-Ланка вигадує нові кроки, щоб заманити туристів із РФ

Фото: Відпочинок у Шрі-Ланці (unsplash.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Шрі-Ланка скасувала всі коронавірусні обмеження для іноземних туристів, включаючи тести перед прильотом. Про це 7 грудня оголосило Міністерство охорони здоров'я країни.

Тепер туристам не потрібен сертифікат вакцинації при прибутті через будь-який аеропорт чи морський порт, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на english.news.cn.

Якщо хтось із туристів захворіє на відпочинку в країні, йому доведеться перебувати на самоізоляції в готелі чи клініці за свій рахунок.

Скасування обмежень, пов'язаних із пандемією COVID, є одним із кроків для залучення більшої кількості туристів у країну. Через пандемію турпотік у Шрі-Ланку скоротився, що призвело до браку валютних резервів. Зараз країна переживає найважчу кризу за останні півстоліття.

Фото: На Шрі-Ланці найважча економічна криза (unsplash.com/daria-dyachenko)

Особливу ставку на Шрі-Ланці в цьому сезоні ставлять на туристів із РФ. Для того, щоб росіяни могли розраховуватися банківськими картками, у країні почали дистанційно оформляти для них карти Visa і Mastercard перед відправленням на відпочинок.

Така послуга доступна на сайті посольства Шрі-Ланки в Росії. Картковий туризм запрацював із 21 листопада – після прибуття туристи отримують карти міжнародних платіжних систем, які тепер недоступні росіянам у їхній країні через західні санкції.

Між тим, приймати російські карти "Мир" у Шрі-Ланці відмовилися ще у жовтні. Центральний банк країни CBSL пояснив це санкціями США щодо платіжної системи "Мир".

Нагадаємо, ми писали, що у Туреччині пропонували росіянам альтернативу карті "Мир".

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Санкції проти РосіїТуризмШри-Ланка