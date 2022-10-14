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Без російського туризму. Ще одна країна "забанила" карту "Мир"

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П'ятниця 14 жовтня 2022 14:37
Без російського туризму. Ще одна країна "забанила" карту "Мир" Фото: Місто Коломбо на Шрі-Ланці (pixabay.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Шрі-Ланка – один із найпопулярніших напрямків для зимового відпочинку росіян. Тепер у туристів із РФ виникнуть проблеми з розрахунками на острові.

Центральний банк Шрі-Ланки відмовився приймати російську платіжну систему "Мир" для операцій на території країни. Про це TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на прес-службу CBSL у Twitter.

"У зв'язку з санкціями США щодо платіжної системи "Мир", що підтверджується МЗС Шрі-Ланки, Центробанк не в змозі позитивно розглянути на даному етапі прохання про використання картки "Мир" у банківській системі", - йдеться у повідомленні.

Це означає, що незважаючи на відчутний туристичний потік із РФ, влада країни не готова йти назустріч росіянам навіть на тлі економічної кризи, спричиненої зупинкою туризму через пандемію 2020 року.

Без російського туризму. Ще одна країна &quot;забанила&quot; карту &quot;Мир&quot;Фото: Шрі-Ланка залежить від туризму у зимовий сезон (unsplash.com//farhath-firows)

Раніше у вересні банки в Туреччині припинили обслуговувати російські карти "Мир" через загрозу санкцій США. Туристи не могли знайти банкомат, щоб зняти гроші зі своїх карток, розплатитися в магазинах, а турагентства просили їх везти із собою на відпочинок готівку у валюті.

Нагадаємо, у Туреччині пропонують пропонують росіянам альтернативу карті "Мир".

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