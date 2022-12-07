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Под риском санкций. Шри-Ланка придумывает новые шаги, чтобы заманить туристов из РФ

Фото: Отдых в Шри-Ланке (unsplash.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Шри-Ланка отменила все коронавирусные ограничения для иностранных туристов, включая тесты перед прилетом. Об этом 7 декабря объявило Министерство здравоохранения страны.

Теперь туристам не нужен сертификат вакцинации при прибытии через любой аэропорт или морской порт, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на english.news.cn.

Если кто-то из туристов заболеет на отдыхе в стране, ему придется находиться на самоизоляции в отеле или клинике за свой счет.

Отмена ограничений, связанных с пандемией COVID, является одним из шагов по привлечению большего количества туристов в страну. Из-за пандемии турпоток в Шри-Ланку сократился, что привело к нехватке валютных резервов. Сейчас страна переживает самый тяжелый кризис за последние полвека.

Фото: На Шри-Ланке самый тяжелый экономический кризис (unsplash.com/daria-dyachenko)

Особую ставку на Шри-Ланке в этом сезоне ставят на туристов из РФ. Для того, чтобы россияне могли рассчитываться банковскими карточками, в стране начали дистанционно оформлять для них карты Visa и Mastercard перед отправкой на отдых.

Такая услуга доступна на сайте посольства Шри-Ланки в России. Карточный туризм заработал с 21 ноября – по прибытии туристы получают карты международных платежных систем, которые теперь недоступны россиянам в их стране из-за западных санкций.

Между тем, принимать российские карты "Мир" в Шри-Ланке отказались еще в октябре. Центральный банк страны CBSL объяснил это санкциями США относительно платежной системы "Мир".

Напомним, мы писали, что в Турции предлагали россиянам альтернативу карте "Мир".

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Санкции против РоссииТуризмШри-Ланка