Перша українська авіакомпанія отримає доступ до відкритого неба ЄС: деталі

Український лоукостер SkyUp відкрив авіакомпанію в ЄС з офісом на Мальті. Це дасть можливість перевізнику відкривати регулярні рейси з Європи.

Наразі у флоті SkyUp MT знаходиться один авіалайнер, до кінця року планується отримати ще літаки, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на avianews.com.

Дочірнє підприємство SkyUp MT отримало необхідні документи: сертифікат експлуатанта (AOC), ліцензію на виконання рейсів (AOL) та сертифікат організації з підтримки льотної придатності (CAMO), повідомили на сайті перевізника.

Отриманий пакет документів дозволяє SkyUp MT розпочати виконувати рейси як повноцінна авіакомпанія ЄС та скористатися перевагами відкритого неба, зазначає профільне видання. За чинним законодавством ЄС, авіакомпанія з європейським сертифікатом може виконувати рейси без обмежень у будь-яких напрямках у межах Європейського Союзу.

Найближчим часом робота авіакомпанія сфокусується на роботі по контрактам мокрого лізингу, який передбачає оренду літаків з екіпажами для виконання рейсів інших авіакомпаній. Але у перспективі у SkyUp зможуть сформувати власну польотну програму.

Наразі у флоті SkyUp MT є один авіалайнер – Boeing 737-800 2011 року випуску. Він отримав реєстрацію 9H-SAU. До передачі на Мальту 189-місний літак літав в українській SkyUp під номером UR-SQM.

До кінця 2023 року SkyUp планує розширити флот своєї компанії на Мальті. Перевізник зазначив, що це будуть повітряні судна за новими контрактами, а не з флоту SkyUp. Проте їхню кількість не назвали.

Фото: У флоті компанії зявляться нові літаки (gettyimages.com)

До слова, угоду про "відкрите небо" (спільний авіаційний простір) Україна та ЄС підписали ще у жовтні 2021 року, але вона не встигла повноцінно запрацювати через війну Росії в Україні.

Нагадаємо, ми писали, що SkyUp почав літати на евакуйованому з "Борисполя" літаку.

Також повідомлялося, що відбулося з українськими авіакомпаніями за понад рік війни.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.