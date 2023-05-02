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SkyUp почав літати на евакуйованому з "Борисполя" літаку: деталі

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Вівторок 02 травня 2023 11:45
SkyUp почав літати на евакуйованому з "Борисполя" літаку: деталі Фото: Літак SkyUp (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Українська авіакомпанія SkyUp почала виконувати рейси на літаку Boeing 737-800, який вдалося евакуювати з аеропорту "Бориспіль" 4 квітня 2023 року.

Авіалайнер українського лоукостера тепер літає на замовлення авіакомпанії Air Moldova, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на профільне видання avianews.com.

Літак SkyUp із реєстрацією UR-SQP більше року залишався у найбільшому аеропорту України. Це був єдиний авіалайнер у флоті авіаперевізника, який не встигли вивезти за межі України до початку широкомасштабного російського вторгнення.

4 квітня 2023 року літак піднявся в небо з аеропорту "Бориспіль" та приземлився в румунському аеропорту Яси. Евакуацію проводили в атмосфері таємності. В авіакомпанії не коментують подробиць вивезення авіалайнера.

За даними онлайн-радару Flightradar24, 27 квітня Boeing 737-800 UR-SQP вилетів з Ясс до Кишинева. Тепер літак виконує рейси до міст Європи на замовлення молдавської авіакомпанії Air Moldova.

SkyUp почав літати на евакуйованому з &quot;Борисполя&quot; літаку: деталіФото: Літак виконує рейси для Air Moldova (wikimedia.org/Eric Salard)

Після 24 лютого 2022 року лоукостер SkyUp змінив модель роботи. Раніше авіакомпанія здійснювала власні регулярні та чартерні рейси, а після початку війни надає літаки разом із екіпажами у мокрий лізинг іншим авіакомпаніям, яким бракує власних літаків.

Нагадаємо, ми писали, SkyUp почала перевозити керівництво України під час закордонних візитів.

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