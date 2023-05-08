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Первая украинская авиакомпания получит доступ к открытому небу ЕС: детали

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Понедельник 08 мая 2023 17:08
Первая украинская авиакомпания получит доступ к открытому небу ЕС: детали Фото: Самолет авиакомпании SkyUp (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Украинский лоукостер SkyUp открыл авиакомпанию в ЕС с офисом на Мальте. Это позволит перевозчику открывать регулярные рейсы из Европы.

В настоящее время во флоте SkyUp MT находится один авиалайнер, до конца года планируется получить еще самолеты, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на avianews.com.

Дочернее предприятие SkyUp MT получило необходимые документы: сертификат эксплуатанта (AOC), лицензию на выполнение рейсов (AOL) и сертификат организации по поддержке летной годности (CAMO), сообщили на сайте перевозчика.

Полученный пакет документов позволяет SkyUp MT начать выполнять рейсы как полноценная авиакомпания ЕС и воспользоваться преимуществами открытого неба, отмечает профильное издание. По действующему законодательству ЕС авиакомпания с европейским сертификатом может выполнять рейсы без ограничений в любых направлениях в рамках Европейского Союза.

В ближайшее время работа авиакомпании сфокусируется на работе по контрактам мокрого лизинга, предусматривающего аренду самолетов с экипажами для выполнения рейсов других авиакомпаний. Но в перспективе у SkyUp смогут сформировать собственную полетную программу.

В настоящее время во флоте SkyUp MT есть один авиалайнер – Boeing 737-800 2011 года выпуска. Он получил регистрацию 9H-SAU. До передачи на Мальту 189-местный самолет летал в украинской SkyUp под номером UR-SQM.

До конца 2023 года SkyUp планирует расширить флот своей компании на Мальте. Перевозчик отметил, что это будут воздушные суда по новым контрактам, а не из флота SkyUp. Однако их количество не было названо.

Первая украинская авиакомпания получит доступ к открытому небу ЕС: деталиФото: Во флоте компании появятся новые самолеты (gettyimages.com)

К слову, соглашение об "открытом небе" (общем авиационном пространстве) Украина и ЕС подписали еще в октябре 2021 года, но оно не успело полноценно заработать из-за войны России в Украине.

Напомним, мы писали, что SkyUp начал летать на эвакуированном из "Борисполя" самолете.

Также сообщалось, что произошло с украинскими авиакомпаниями за год войны.

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