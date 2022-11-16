Переезд из другой страны. Как получить временную защиту в Чехии: условия

Чехия приютила уже более 458 тысяч украинцев с начала войны, и еженедельно в эту страну прибывает несколько тысяч наших сограждан.

Что нужно знать украинцам о статусе временной защиты в Чехии и можно ли переехать туда после убежища в другой стране, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на ProUkraїnu.

Какой вид на жительство предоставляют украинцам в Чехии

Согласно четвертой поправке к закону о помощи украинским беженцам Lex Ukrajina, бесплатное проживание зимой отменять не будут. Это один из плюсов в пользу выбора страны.

Также в Чехии украинцы быстро трудоустраиваются – работу нашли уже более 120 тысяч наших граждан.

Льготы для украинцев в Чехии возможны при оформлении визы временной защиты. По правилам, новоприбывшие должны зарегистрироваться в течение первых 3 дней.

В редакцию ProUkraїnu поступают вопросы о различных типах виз на временную защиту, а также – можно ли получить такой статус после пребывания в другой стране в статусе беженца или по рабочей визе.

Специалисты отмечают: есть два типа виз, которые украинцам выдавали в Чехии после начала войны.

Виза "толерантности" – этот вид на жительство выдавали украинцам с 24 февраля по 22 марта как временное решение до принятия законов Lex Ukrajina. С 23 марта 2022 года они автоматически стали визами временной защиты.

"Не обращайте внимания на то, что на штампе в паспорте написано "strpení". Такие разрешения на пребывание 23 марта 2022 года автоматически приравнялись к временной защите", - отмечают в издании.

Визы толерантности, которые выдают сегодня – это другой тип разрешения на пребывание, существовавший до войны в Украине. Они касаются беженцев не только из Украины.

Фото: Поддержка Украины в Чехии (unsplash.com/te-lun-ou-yang)

Чем отличаются визы защиты и толерантности в Чехии

Разница между визами временной защиты и толерантности – в правах и льготах получателей. Как и в других странах, статус временной защиты для украинцев отличается от статуса беженца (международная защита в связи с невозможностью вернуться в свою страну).

К примеру, виза временной защиты дает право:

на получение гуманитарной финансовой помощи;

бесплатное временное жилье;

уезжать из страны на 90 дней в течение 180 дней;

трудоустраиваться без специального разрешения;

бесплатное медицинское страхование первые 150 дней.

Между тем, с визой толерантности иностранцы не могут уезжать из страны, устраиваться на работу по собственному выбору без специального разрешения, получать выплаты, бесплатное медицинское страхование и жилье.

Фото: Украинские беженцы в Чехии (gettyimages.com)

Можно ли переехать в Чехию из Польши или другой страны

Для того чтобы получить визу временной защиты, украинка должна была проживать в Украине по состоянию на 24 февраля 2022 года. Это при условии, что у нее нет гражданства или разрешения на пребывание в другой стране.

Например, если гражданка Украины имеет одновременно венгерское гражданство, то во временной защите ей будет отказано, как и в визе толерантности, ведь находиться в Венгрии для нее - безопасно.

Если украинка побывала в Польше, где получила временную защиту, а потом решит переехать в Чехию, то ей будет отказано. По закону Lex Ukrajina, выдача повторной временной защиты после ее получения в другой стране ЕС невозможна.

Если гражданка Украины на 24 февраля имела другой тип разрешения на пребывание в стране ЕС, например, рабочую визу, то временную защиту в Чехии не получит. Потому что она не временно перемещенное лицо.

Впрочем, в таком случае, можно получить визу толерантности для легализации нахождения на территории Чехии, потому что выезд в Украину небезопасен. После того, как Украина будет признана безопасной для возвращения, придется уехать.

Напомним, Польша меняет стратегию в отношении украинских беженцев.