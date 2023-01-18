Перевірки посилилися. Росіян депортують зі ще однієї країни

Росіяни, які прибувають до Мексики, стали частіше стикатися із забороною в'їзду та депортацією. Про це громадяни РФ скаржаться у соцмережах.
Мексиканські прикордонники стали суворіше перевіряти документи росіян при в'їзді у країну, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.
У соцмережах росіяни скаржаться, що їх не випустили з аеропорту прильоту в Мексиці. Випадки підтверджують і у посольстві, й туроператори.
Заборона на в'їзд діє для тих туристів, які не мають зворотного квитка. Асоціації туроператорів підтвердили у приймаючій компанії в Мексиці, що перевірки справді посилилися.
Причини в тому, що останнім часом почастішали випадки, коли росіяни приїжджають до Мексики лише з метою перетнути кордон із США та нелегально залишитися в Америці.
Тому імміграційні офіцери у Мексиці більш прискіпливо перевіряють усі необхідні для в'їзду документи. Якщо зворотного квитка немає, іноземців відправляють до ізолятора. Далі на них чекає депортація за рахунок авіакомпанії.
Тим часом прямого авіасполучення до Мексики з Росії зараз немає, тому летіти доводиться довго з кількома стиковками, тому туристів взагалі мало. Як зазначають представники туроператорів, відмови у в'їзді одержують ті, хто подорожує індивідуально.
Збільшення відмов у в'їзді підтверджують і консульстві РФ у Мексиці. Країна почала частіше відмовляти у в'їзді громадянам Росії через нелегальну міграцію звідти до США. При цьому наголошується, що майже всі, кого депортували з Мексики – не туристи і на відмову у в'їзді до свого посольства не скаржаться.
До речі, раніше повідомлялося про депортацію росіян з Ізраїлю та Німеччини.
Нагадаємо, ми писали, росіянам кардинально ускладнили отримання віз до Європи.