Проверки ужесточились. Россиян депортируют из еще одной страны

Россияне, которые прибывают в Мексику, стали чаще сталкиваться с запретом въезда и депортацией. Об этом граждане РФ жалуются в соцсетях.

Мексиканские пограничники стали строже проверять документы россиян при въезде в страну, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

В соцсетях россияне жалуются, что их не выпустили из аэропорта прилета в Мексике. Случаи подтверждают и в посольстве, и туроператоры.

Отмечается, что запрет на въезд действует для тех туристов, у которых нет обратного билета. Ассоциации туроператоров подтвердили в принимающей компании в Мексике, что проверки действительно ужесточились.

Причины в том, что в последнее время участились случаи, когда россияне приезжают в Мексику лишь с целью пересечь границу с США и нелегально остаться в Америке.

Поэтому иммиграционные офицеры в Мексике более тщательно проверяют все необходимые для въезда документы. Если обратного билета нет, иностранцев отправляют в изолятор. Дальше их ждет депортация за счет авиакомпании.

Фото: Без обратного билета россиян не пускают в Мексику (gettyimages.com)

Между тем, прямого авиасообщения в Мексику из России сейчас нет, поэтому лететь приходится долго с несколькими стыковками, поэтому туристов вообще мало. Как отмечают представители туроператоров, отказы во въезде получают те, кто путешествует индивидуально.

Увеличение отказов во въезде подтверждают и в консульстве РФ в Мексике. Страна стала чаще отказывать во въезде гражданам России из-за нелегальной миграции оттуда в США. При этом отмечается что почти все, кого депортировали из Мексики – не туристы и на отказ во въезде в свое посольство не жалуются.

К слову, ранее сообщалось о депортации россиян из Израиля и Германии.

Напомним, мы писали, россиянам кардинально усложнили получение виз в Европу.