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Перевага українцям. У Чехії шукають прийомних батьків українським дітям

Фото: Українські біженці у Чехії (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

У Чехії шукають прийомних батьків дітям із України, які опинилися там без родичів. Новий проект реалізує мерія Праги спільно із ЮНІСЕФ.

Перевагу надаватимуть охочим українцям, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на proukrainu.blesk.cz.

Проект спрямований на пошук охочих серед української громади доглядати українськими дітьми, які тимчасово перебувають у Чехії. Подати заявку можуть всі охочі, хто відповідає умовам:

  • законне проживання на території Чехії; 
  • повноліття;
  • відповідні житлові умови;
  • довідка про несудимість;
  • довідка про стан здоров’я та психічний стан;

"На нашій території є діти, які потребують підвищеної уваги та підтримки. Наприклад, тому, що вони приїхали до Чехії з дорослим, який уже не в змозі про них піклуватися. Ми шукаємо батьків-вихователів серед української громади саме для тимчасової опіки над цими дітьми", – розповіла директорка департаменту соціальних справ мерії Праги Яна Клінецька.

Якщо прийомних батьків буде більше, ніж потрібно для українських дітей, то вони зможуть допомогти дітям, які ще перебувають у інтернатах.

Кампанія стартувала на початку липня і вже знайшлися охочі піклуватися про дітей із України. Більше інформації про проект можна знайти на сторінці pestouni-ukrajina.cz та у подкасті.

Раніше повідомлялося, скільки українців у Чехії планують повернутися додому найближчим часом.

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