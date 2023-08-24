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Предпочтение украинцам. В Чехии ищут приемных родителей украинским детям

Фото: Украинские беженцы в Чехии (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

В Чехии ищут приемных родителей детям из Украины, оказавшимся там без родственников. Новый проект реализует мэрия Праги совместно с ЮНИСЕФ.

Предпочтение будут отдавать желающим украинцам, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на proukrainu.blesk.cz.

Проект направлен на поиск желающих среди украинской общины опекать украинских детей, временно находящихся в Чехии. Подать заявку могут все желающие, кто соответствует условиям:

  • законное проживание на территории Чехии;
  • совершеннолетие;
  • соответствующие жилищные условия;
  • справка о несудимости;
  • справка о состоянии здоровья и психическом состоянии;

"На нашей территории есть дети, которые нуждаются в повышенном внимании и поддержке. Например, потому, что они приехали в Чехию со взрослым, который уже не в состоянии заботиться о них. Мы ищем родителей-воспитателей среди украинской общины именно для временной опеки над этими детьми", –рассказала директор департамента социальных дел мэрии Праги Яна Клинецкая.

Если приемных родителей будет больше, чем нужно для украинских детей, они смогут помочь детям, которые еще находятся в интернатах.

Кампания стартовала в начале июля и уже нашлись желающие заботиться о детях из Украины. Больше информации о проекте можно найти на странице pestouni-ukrajina.cz и в подкасте.

Ранее сообщалось, сколько украинцев в Чехии планируют вернуться домой в ближайшее время.

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