Не только переселенцам. Как получить выплаты от международных организаций в Украине

С начала войны все больше жителей Украины нуждаются в финансовой помощи на ежедневные нужды. Такую поддержку украинцам в нашей стране оказывают международные организации.

Как получить деньги и какие суммы помощи предусмотрены для разных категорий наших сограждан, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на платформу "єДопомога".

Кому могут назначить выплаты от международных организаций

Подать заявку на получение финансовой поддержки от международных организаций можно на сайте "єДопомога" от Министерства социальной политики Украины.

Денежную помощь от международных организаций могут получить внутренне перемещенные лица (ВПЛ) и те, кто принадлежат к определенным социальным категориям, перечень которых достаточно широк.

Фото: Перечень категорий лиц, которые могут претендовать на помощь от международных организаций (скриншот РБК-Украина/aid.edopomoga.gov.ua).

В льготные категории входят также пенсионеры, лица с инвалидностью, женщины, имеющие право на выплаты по беременности и родам, многодетные и малообеспеченные семьи.

Минсоцполитики в ответе на запрос организации "Донбасс SOS" пояснило, что денежную помощь от международных организаций могут получить не только те, кто покинул свои дома из-за войны и переехал в другой регион Украины (оформили справку ВПЛ), но и те, кто остается на оккупированных, деокупированных территориях, а также в регионах, где ведутся активные боевые действия.

Фото: Эвакуация из опасных районов в Украине (gettyimages.com)

Программы выплат от международных организаций: какие суммы предусмотрены

На платформе "єДопомога" указано, какие международные организации выделяют средства и на кого рассчитаны их программы выплат:

1. Представительство детского фонда ООН в Украине (ЮНИСЕФ):

многодетные семьи, имеющие 3 и более детей до 18 лет, из которых по крайней мере один ребенок не достиг 2 лет;

которые имеют 2 и более детей до 18 лет, из которых по крайней мере 1 ребенок с инвалидностью.

Пособие назначается по всей Украине независимо от статуса ВПЛ. Выплаты осуществляются одним платежом за 3 месяца – 2220 гривен на одного человека в месяц, максимальная сумма на семью – 33300 гривен.

Фото: Помощь могут получить семьи с детьми (gettyimages.com)

2. Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН):

внутренне перемещенные лица - приоритетно из числа имеющих пенсию до 3 тыс. грн;

также - первоочередно ВПЛ из Донецкой Луганской, Одесской, Харьковской, Запорожской, Николаевской, Херсонской областей.

Сумма выплат – 2220 гривен на одного человека в месяц в течение 3 месяцев.

3. Всемирная продовольственная программа ООН:

внутренне перемещенные лица - приоритет из Донецкой Луганской, Одесской, Харьковской, Запорожской, Николаевской, Херсонской областей.

Сумма выплат – 2220 гривен на одного человека в месяц в течение 3 месяцев. Максимально на 3 человек в одной семье.

4. Миссия Международного Комитета Красного Креста в Украине и Общество Красного Креста Украины (МККХ и ОККУ):

приоритетно - малообеспеченные семьи, в том числе из числа ВПЛ.

одинокие матери, получающие пособие на детей;

получатели пособия по беременности и родам;

лица с инвалидностью с детства и дети с инвалидностью, получающие государственную социальную помощь;

получатели государственной социальной помощи, не имеющие права на пенсию, и лица с инвалидностью;

многодетные семьи, получающие помощь детям;

неработающие лица, достигшие пенсионного возраста, но которые не приобрели права на пенсионную выплату;

получатели помощи, ухаживающие за больным ребенком.

Выплата – однократно 2500 грн с возможностью дальнейшего увеличения продолжительности оказания помощи. Программа действует на всей территории Украины, но в первую очередь - для ВПО из наиболее пострадавших регионов.

Фото: Переселенцы в Закарпатье (gettyimages.com)

5. Международная организация по миграции (МОМ):

приоритетно - лицам с инвалидностью , в том числе из числа ВПО;

, в том числе из числа ВПО; одинокие матери/отцы , получающих пособие на детей;

, получающих пособие на детей; получатели пособия по беременности и родам;

лица с инвалидностью;

семьи с двумя и более детьми;

пенсионеры старше 65 лет.

Сумма выплат 2220 грн на каждого члена семьи в течение 3 месяцев.

6. Международная организация "Red Rose CPS":

внутренне перемещенные лица пенсионеры и лица с инвалидностью из регионов, определенных Минсоцполитики.

Предполагается платить по 2220 грн на каждого члена семьи ежемесячно в течение трех месяцев с возможным продолжением.

Как зарегистрироваться и узнать о назначении выплат

Решение по оказанию помощи принимают международные организации. При этом данные заявителя по реестрам и базам данных проверяет Минсоцполитики.

На платформе есть две "кнопки" - для подачи заявки и проверки ее статуса, где можно узнать, назначена ли выплата.

Фото: Переселенцы в Запорожье (gettyimages.com)

Для заполнения заявки надо предоставить следующие данные:

ФИО согласно идентификационному документу;

РНОКПП (ИНН):

Паспорт гражданина Украины, ID-карта, вид на постоянное или временное проживание (для иностранцев), свидетельство о рождении ребенка;

адреса зарегистрированного и фактического места жительства;

номер телефона;

IBAN (международный номер банковского счета).

На каждого взрослого члена семьи заявки подаются отдельно. Если банковского счета нет, средства можно будет получить через системы Western Union, MoneyGram или другие.

Информацию о получении перевода пришлют в SMS-сообщении. Его нельзя удалять, потому что без присланного кода невозможно будет получить деньги.

Напомним, мы писали, что Польша вводит новые выплаты украинцам, пострадавшим от войны.