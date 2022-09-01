Не тільки переселенцям. Як отримати виплати від міжнародних організацій в Україні

Від початку війни все більше жителів України потребують фінансової допомоги на щоденні потреби. Таку підтримку українцям в нашій країні надають міжнародні організації.

Як отримати гроші та які суми допомоги передбачені для різних категорій наших співгромадян, TRAVEL РБК-Україна розповідає з посиланням на платформу "єДопомога".

Кому можуть призначити виплати від міжнародних організацій

Подати заявку на отримання фінансової підтримки від міжнародних організацій можна на сайті "єДопомога" від Міністерства соціальної політики України.

Грошову допомогу від міжнародних організацій можуть отримати внутрішньо переміщені особи (ВПО) та ті, хто належать до певних соціальних категорій, перелік яких досить широкий.

Фото: Перелік категорій осіб, які можуть претендувати на допомогу від міжнародних організацій (скріншот РБК-Україна/aid.edopomoga.gov.ua).

До пільгових категорій входять також пенсіонери, особи з інвалідністю, жінки, які мають право на виплати у зв'язку з вагітністю та пологами, багатодітні та малозабезпечені родини.

Мінсоцполітики у відповіді на запит організації "Донбасс SOS" пояснило, що грошову допомогу від міжнародних організацій можуть отримати не тільки ті, хто залишив свої домівки через війну і переїхав в інший регіон України (оформили довідку ВПО), але й ті, хто залишається на окупованих, деокупованих територіях, а також в регіонах, де ведуться активні бойові дії.

Фото: Евакуація з небезпечних районів в Україні (gettyimages.com)

Програми виплат від міжнародних організацій: які суми передбачені

На платформі "єДопомога" вказано, які міжнародні організації виділяють кошти і на кого саме розраховані їхні програми виплат:

1. Представництво дитячого фонду ООН в Україні (ЮНІСЕФ):

багатодітні родини, які мають 3 і більше дітей до 18 років, з яких принаймні одна дитина не досягла 2 років;

які мають 2 і більше дітей до 18 років, з яких принаймні 1 дитину з інвалідністю.

Допомога призначається по всій Україні незалежно від статусу ВПО. Виплати здійснюються одним платежем за 3 місяці – 2220 гривень на одну особу в місяць, максимальна сума на сім'ю – 33300 гривень.

Фото: Допомогу можуть отримати сімї з дітьми (gettyimages.com)

2. Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН):

внутрішньо переміщені особи – пріоритетно з числа тих, хто має пенсію до 3 тис. грн;

також – першочергово ВПО з Донецької Луганської, Одеської, Харківської, Запорізької, Миколаївської, Херсонської областей.

Сума виплат – 2220 гривень на одну людину в місяць протягом 3 місяців.

3. Всесвітня продовольча програма ООН:

внутрішньо переміщені особи – пріоритет з Донецької Луганської, Одеської, Харківської, Запорізької, Миколаївської, Херсонської областей.

Сума виплат – 2220 гривень на одну людину в місяць протягом 3 місяців. Максимально на 3 людей в одній сім'ї.

4. Місія Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Україні та Товариство Червоного Хреста України (МЧКХ та ТЧХУ):

пріоритетно - малозабезпечені сім’ї, у тому числі із числа ВПО.

одинокі матері, які отримують допомогу на дітей;

отримувачі допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами;

особи з інвалідністю з дитинства та діти з інвалідністю, які отримують державну соціальну допомогу;

отримувачі державної соціальної допомоги, які не мають права на пенсію, та особи з інвалідністю;

багатодітні сім’ї, які отримують допомогу дітям;

непрацюючі особи, які досягли пенсійного віку, але не набули права на пенсійну виплату;

отримувачі допомоги, які доглядають за хворою дитиною.

Виплата – одноразово 2500 грн із можливістю подальшого збільшення тривалості надання допомоги. Програма діє на всій території України, але в першу чергу - для ВПО з найбільш постраждалих регіонів.

Фото: Переселенці в Закарпаттті (gettyimages.com)

5. Міжнародна організація з міграції (МОМ):

пріоритетно - особам з інвалідністю , у тому числі із числа ВПО;

, у тому числі із числа ВПО; одинокі матері/батьки , які отримують допомогу на дітей;

, які отримують допомогу на дітей; отримувачі допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами;

особи з інвалідністю;

сім’ї з двома і більше дітьми;

пенсіонери віком понад 65 років.

Сума виплат 2220 грн на кожного члена сім’ї протягом 3 місяців.

6. Міжнародна організація "Red Rose CPS":

внутрішньо переміщені особи пенсіонери та/або особи з інвалідністю з регіонів, визначених Мінсоцполітики.

Передбачається платити по 2220 грн на кожного члена сім’ї щомісяця протягом трьох місяців з можливим продовженням.

Як зареєструватися і дізнатися про призначення виплат

Рішення щодо надання допомоги приймають міжнародні організації. При цьому дані заявника за реєстрами та базами даних перевіряє Мінсоцполітики.

На платформі є дві "кнопки" - для подачі заявки та перевірки її статусу, де можна дізнатися, чи призначена виплата.

Фото: Переселенці в Запоріжжі (gettyimages.com)

Для заповнення заявки треба надати такі дані:

ПІБ згідно з ідентифікаційним документом;

РНОКПП (ІПН):

Паспорт громадянина України, ID-картка, посвідка на постійне або тимчасове проживання (для іноземців), свідоцтво про народження дитини;

адреси зареєстрованого та фактичного місця проживання;

номер телефону;

IBAN (міжнародний номер банківського рахунку).

На кожного дорослого члена сім’ї заявки подаються окремо. Якщо банківського рахунку немає, кошти можна буде отримати через системи Western Union, MoneyGram чи інші.

Інформацію про отримання переказу надішлють в SMS-повідомленні. Його не можна видаляти, бо без надісланого коду неможливо буде отримати гроші.

Нагадаємо, ми писали, що Польща запроваджує нові виплати українцям, які постраждали від війни.