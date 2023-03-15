Переселення провалилося. Чому українці не переїжджають із Естонії до Фінляндії

Наприкінці 2022 року Фінляндія погодилася приймати із Естонії до 100 українських біженців на тиждень. Але цією нагодою майже ніхто не скористався.

Натомість Естонія прийняла українських біженців з інших країн Європи, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на err.ee.

За останні два місяці на північ перебралися лише три сім'ї та кішка: троє дорослих та шестеро дітей віком від десяти років, зазначає видання.

Причиною може бути те, що Фінляндія розміщує біженців у спеціальних центрах розміщення, вважають у Департаменті соціального страхування Естонії (SKA).

"Людина буде прив'язана до цього центру розміщення протягом 12 місяців. Для порівняння, Естонія приділяє пріоритетну увагу тому, щоб люди якнайшвидше ставали незалежними, знайшли постійне місце проживання замість того, щоб залишатися в національних центрах для біженців або інших місцях, наданих державою", – пояснила керівник відділу міграційної служби SKA Лійс Палоотс.

Можливість переїхати до Фінляндії надається біженцям, які щойно прибули до Естонії та ще не зверталися за міжнародним захистом. Але інтерес у них майже відсутній.

"Люди частіше говорять нам, що вони приїхали до Естонії, тому що у них тут є близькі, друзі чи знайомі. Останнім часом нам також кажуть, що на людей чекає робота", – зазначили у відомстві.

Фото: Українці в Естонії (facebook.com/IOMEstonia)

Угода з Фінляндією – безстрокова. Її прийняли через побоювання з приводу другої хвилі українських біженців, яка так і не виникла.

Кількість осіб, які звертаються за захистом в Естонії, останніми місяцями стабілізувалася на рівні близько 200 щотижневих заяв, що свідчить про те, що кожна друга людина, яка перетинає естонський кордон, планує залишатися тут довше.

Однак до них також належать люди, які провели тривалий час в інших країнах Європи, наприклад, в Іспанії, Норвегії чи Польщі.

"Люди приїжджають з інших країн, тому що у нас краща шкільна організація, мовне середовище більш знайоме. Естонія також доклала значних зусиль, щоб полегшити їхнє життя", – сказала керівник міграційної служби Департаменту поліції та прикордонної охорони Крістійна Райдла-Пухм..

Естонія надала захист близько 40 тисячам українських біженців. 4000 людей відмовилися від статусу перед поверненням до своєї країни.

Нагадаємо, ми писали,як українські біженці облаштувались у ЄС за рік.