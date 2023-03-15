Переселение провалилось. Почему украинцы не переезжают из Эстонии в Финляндию

В конце 2022 года Финляндия согласилась принимать из Эстонии до 100 украинских беженцев в неделю. Но этой возможностью почти никто не воспользовался.

Вместо этого Эстония приняла украинских беженцев из других стран Европы, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на err.ee.

За последние два месяца на север перебрались только три семьи и кошка: трое взрослых и шестеро детей старше десяти лет, отмечает издание.

Причиной может быть то, что Финляндия размещает беженцев в специальных центрах размещения, считают в Департаменте социального страхования Эстонии (SKA).

"Человек будет привязан к этому центру размещения в течение 12 месяцев. Для сравнения, Эстония уделяет приоритетное внимание тому, чтобы люди как можно скорее становились независимыми, нашли постоянное место жительства вместо того, чтобы оставаться в национальных центрах для беженцев или других местах, предоставленных государством", – объяснила руководитель отдела миграционной службы SKA Лийс Палоотс.

Возможность переехать в Финляндию предоставляется беженцам, которые только что прибыли в Эстонию и еще не обращались за международной защитой. Но интерес у них почти отсутствует.

"Люди чаще говорят нам, что они приехали в Эстонию, потому что у них здесь есть близкие, друзья или знакомые. В последнее время нам также говорят, что людей ждет работа", – отметили в ведомстве.

Фото: Украинцы в Эстонии (facebook.com/IOMEstonia)

Соглашение с Финляндией – бессрочное. Его приняли в связи с опасениями по поводу второй волны украинских беженцев, которая так и не пришла.

Число лиц, обращающихся за защитой в Эстонии, в последние месяцы стабилизировалось на уровне около 200 еженедельных заявлений, что свидетельствует о том, что каждый второй человек, пересекающий эстонскую границу, планирует оставаться здесь дольше.

Однако к ним также относятся люди, которые провели продолжительное время в других странах Европы, например, в Испании, Норвегии или Польше.

"Люди приезжают из других стран, потому что у нас лучше школьная организация, языковая среда более знакома. Эстония также приложила значительные усилия, чтобы облегчить их жизнь", – сказала руководитель миграционной службы Департамента полиции и погранохраны Кристийна Райдла-Пухм.

Эстония предоставила защиту около 40 тысячам украинских беженцев. 4000 человек отказались от статуса перед возвращением в свою страну.

Напомним, мы писали, как украинские беженцы обустроились в ЕС за год.