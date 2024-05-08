Пасажири поїздів у Іспанії зможуть подорожувати за 7 євро: деталі

Іспанська залізнична мережа Renfe оголосила про розпродаж квитків за 7 євро. Подорожувати за цією ціною можна буде з 21 травня.

На яких маршрутах діятиме акція, РБК-Україна розповідає з посиланням на сторінку компанії.

Акційна ціна діятиме на популярних маршрутах бюджетної залізничної компанії Avlo. Розпродаж 70 000 квитків за ціною 7 євро присвячений запуску 10 нових високошвидкісних поїздів моделі S106 від виробника Talgo, що відбудеться 21 травня 2024 року.

Придбати дешеві квитки на поїздки з 21 травня до 21 липня можна на маршрути:

Мадрид – Валенсія;

Мадрид – Севілья;

Мадрид – Сарагоса – Барселона;

Мадрид – Малага;

Барселона – Валенсія;

Аліканте – Мадрид;

Мурсія – Вальядолід;

Вальядолід – Аліканте.

Пасажирам обіцяють комфортну подорожу у сучасних поїздах Talgo S-106, які можуть розвивати швидкість до 330км/год. У кожному поїзді по 12 вагонів із загальною кількістю від 507 до 581 місць.

Нагадаємо, ми писали, що ще одна країна запустить проїзні за 49 євро. У липні та серпні пільга буде доступна для близько 700 тисячам людей у Франції.

Також ми писали, що у Європі запустили новий нічний потяг. Він везе пасажирів за 15 години через чотири країни.