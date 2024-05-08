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Пассажиры поездов в Испании смогут путешествовать за 7 евро: детали

Фото: Поезд компании Avlo (facebook.com/Renfe)
Автор: Ольга Маджумдар

Испанская железнодорожная сеть Renfe объявила о распродаже билетов за 7 евро. Путешествовать по этой цене можно будет с 21 мая.

На каких маршрутах будет действовать акция РБК-Украина рассказывает со ссылкой на страницу компании.

Акционная цена действует на популярных маршрутах бюджетной железнодорожной компании Avlo. Распродажа 70 000 билетов по цене 7 евро посвящена запуску 10 новых скоростных поездов модели S106 от производителя Talgo, который состоится 21 мая 2024 года.

Приобрести дешевые билеты на поездки с 21 мая по 21 июля можно на маршруты:

  • Мадрид – Валенсия;
  • Мадрид – Севилья;
  • Мадрид – Сарагоса – Барселона;
  • Мадрид – Малага;
  • Барселона – Валенсия;
  • Аликанте – Мадрид;
  • Мурсия – Вальядолид;
  • Вальядолид – Аликанте.

Пассажирам обещают комфортное путешествие в современных поездах Talgo S-106, которые могут развивать скорость до 330 км/ч. В каждом поезде по 12 вагонов с общим количеством от 507 до 581 мест.

Напомним, мы писали, что еще одна страна запустит проездные за 49 евро. В июле и августе льгота будет доступна около 700 тысячам людей во Франции.

Также мы писали, что в Европе запустили новый ночной поезд. Он везет пассажиров через 15 часов через четыре страны.

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