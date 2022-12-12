Пасажири літаків зможуть телефонувати під час польоту: деталі

Пасажири на борту літаків у ЄС зможуть дзвонити по мобільному зв'язку під час польотів. Авіакомпанії надаватимуть технології 5G на своїх літаках.

Таку новину анонсували в Єврокомісії, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на schengenvisainfo.com.

"Небо більше не є межею, коли йдеться про можливості надшвидкого зв'язку з високою пропускною спроможністю", – заявив комісар із внутрішнього ринку Тьєррі Бретон.

Зазначається, що останній термін для країн ЄС, щоб зробити смуги частот 5G доступними для літаків, було встановлено на 30 червня 2023 року. Це означає, що кожен зможе використовувати свої телефони для здійснення дзвінків вже наступного літа.

На думку Комісії, рішення щодо запровадження мобільного зв'язку на борту закладає основу для повсюдного розгортання послуг 5G. Там же пояснили, що послуга надаватиметься в салоні, де використовується спеціальне мережеве обладнання для з'єднання користувачів та даних між літаком та мобільною мережею на землі.

Lonely Planet пояснює, що завдяки технології picocell пасажири зможуть користуватися телефоном через мобільний зв'язок, а не через Wi-Fi.

Фото: Технологію 5G встановлять на бортах європейських авіакомпаній (pixabay.com)

Використання телефонів у літаку буде дозволено, оскільки частоти 5G відрізняються від тих, які потрібні для польоту літаком.

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