ua ru
Пн, 12 декабря News Daily Styler Travel
Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Пассажиры самолетов смогут звонить по телефону во время полета: детали

Новина українською →
Понедельник 12 декабря 2022 18:50
Пассажиры самолетов смогут звонить по телефону во время полета: детали Фото: Пассажиры на борту самолета (pixabay.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Пассажиры на борту самолетов в ЕС смогут звонить по мобильной связи во время полетов. Авиакомпании будут предоставлять технологии 5G на своих самолетах.

Такую новость анонсировали в Еврокомиссии, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на schengenvisainfo.com.

"Небо больше не является пределом, когда речь идет о возможностях сверхбыстрой связи с высокой пропускной способностью", – заявил комиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон.

Отмечается, что крайний срок для стран ЕС, чтобы сделать полосы частот 5G доступными для самолетов, был установлен на 30 июня 2023 года. Это означает, что каждый сможет использовать свои телефоны для совершения звонков уже следующим летом.

По мнению Комиссии, решение о внедрении мобильной связи на борту закладывает основу для повсеместного развертывания услуг 5G. Там же пояснили, что услуга будет предоставляться в салоне, где используется специальное сетевое оборудование для соединения пользователей и данных между самолетом и мобильной сетью на земле.

Lonely Planet объясняет, что благодаря технологии picocell пассажиры смогут пользоваться телефоном через мобильную связь, а не через Wi-Fi.

Пассажиры самолетов смогут звонить по телефону во время полета: деталиФото: Технологию 5G установят на бортах европейских авиакомпаний (pixabay.com)

Использование телефонов в самолете будет разрешено, поскольку частоты 5G отличаются от тех, которые нужны для полета на самолете.

Напомним, мы писали, куда летает авиакомпания SkyUp с начала войны.

Читайте РБК-Украина в Google News
Авиакомпания Авиасообщение 5G (связь пятого поколения)
Отдых в Украине
Мнения
Алексей Бурчевский
Год тяжелых испытаний. Как война изменила украинскую гражданскую авиацию
Алексей Бурчевский
специалист в сфере авиационного права
Наталья Назарко
Как ввезти в Украину и растаможить авто из Европы: все детали
Наталья Назарко
юрист АО "Мисечко и Партнеры"
Олег Васильев
Масштабные вызовы. Выдержит ли "УЗ" новый блекаут и что нужно знать пассажирам
Олег Васильев
автор влога "Залізні магістралі"
Галина Пилипенко
Вести бизнес и продавать услуги за границу: что для этого нужно украинцам
Галина Пилипенко
адвокат ЮК Legal House
Все мнения