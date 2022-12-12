ua ru
Пн, 12 грудня News Daily Styler Travel
Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

5000 рейсів. Куди літає авіакомпанія SkyUp із початку війни

Новость на русском →
Понеділок 12 грудня 2022 13:44
5000 рейсів. Куди літає авіакомпанія SkyUp із початку війни Фото: Літак авіакомпанії SkyUp (facebook.com/skyup.aero)
Автор: Ольга Маджумдар

Із початку війни українська авіакомпанія SkyUp продовжила виконувати рейси за кордоном. Загалом вже було здійснено близько 5 тисяч польотів.

Про це у коментарі TRAVEL РБК-Україна повідомили у прес-службі авіакомпанії.

Із березня по жовтень український перевізник здійснив близько 5000 польотів. Це були евакуаційні рейси для українців, перевезення гуманітарних вантажів, спеціальні рейси для хасидських паломників та українських спортсменів.

Також – перельоти за контрактами мокрого лізингу у партнерстві з європейськими авіакомпаніями, чартерні рейси для туристичних операторів із України та європейських країн.

"Рейси в такому форматі співпраці виконуються згідно із замовленнями авіакомпаній-партнерів, тому фіксованої закріпленої за літаками польотної програми немає. Загалом наші літаки курсували між аеропортами більш ніж 50 міст світу", – розповідають про мокрий лізинг у авіакомпанії SkyUp.

Український перевізник працював на умовах мокрого лізингу з Wizz Air, SmartWings, Freebird Airlines, Tailwind Airlines, Corendon Airlines.

5000 рейсів. Куди літає авіакомпанія SkyUp із початку війниФото: Авіакомпанія SkyUp виконала 5 тисяч рейсів з початку війни (gettyimages.com)

Окрім того, SkyUp виконує чартерні рейси на замовлення європейських туристичних операторів та українського туроператора "Join UP! Україна" та "Join UP! Baltic" із аеропортів 5 країн.

"Літаємо до Єгипту, Туреччини, Ізраїлю з Естонії, Латвії, Литви, Польщі, Молдови. Також працюємо над відкриттям нових рейсів до Греції, Хорватії, Фуншала з цих країн та до Туреччини та Єгипту з інших європейських країн", –діляться подробицями в авіакомпанії.

У SkyUp зазначають: готові співпрацювати з будь-якими туроператорами, окрім російських та тих, які підтримують російську агресію. З українськими партнерами готові розпочати рейси на спеціальних умовах з найближчих країн: Польщі, Румунії, Молдови.

Нагадаємо, ми писали, що авіакомпанія SkyUp відкриє авіакомпанію у Європі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Авіація України SkyUp Авіасполучення
Відпочинок в Україні
Точки зору
Олексій Бурчевський
Рік найважчих випробувань. Як війна змінила українську цивільну авіацію
Олексій Бурчевський
фахівець у галузі авіаційного права
Наталія Назарко
Як ввезти в Україну та розмитнити авто з Європи: всі деталі
Наталія Назарко
юрист АО "Місечко та Партнери"
Олег Васильєв
Масштабні виклики. Чи витримає "УЗ" новий блекаут та що треба знати пасажирам
Олег Васильєв
автор влогу "Залізні магістралі"
Галина Пилипенко
Вести бізнес та продавати послуги за кордон: що для цього треба українцям
Галина Пилипенко
адвокат ЮК Legal House
Всі точки зору