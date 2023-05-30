Без Парижа та Канн. Куди їдуть росіяни замість відпочинку у Європі

Країни ЄС відзначають результати обмежень проти Росії після вторгнення в Україну. Число російських туристів значно скоротилося.

Лише у 2023 році до Франції прибули на 96% менше росіян, ніж прилетіли у 2019 році, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на schengenvisainfo.com.

Через санкції до Європи потрапляють мінімум росіян

Різкий спад числа туристів з Росії відзначають у Парижі та інших частинах країни, повідомило France 24. Пресс-секретар паризького управління з туризму повідомив, що з січня по травень 2023 року в столиці країни зареєстрували на 95,8% менше туристів з Росії, які прибули повітряним транспортом, порівняно з тим самим періодом у 2019 році.

Найближчими місяцями у Франції очікується лише незначне збільшення кількості туристів із Росії (на 1%).

Через вторгнення Росії в Україну туристи з Росії тепер стикаються з більшими витратами, а також підвищеною складністю отримання віз для в'їзду до ЄС. Крім того, російським авіакомпаніям заборонено літати в небі ЄС, що ускладнює росіянам планування відпустки в Європі.

Куди росіяни їдуть на відпочинок – альтернативні напрямки

У 2022 році туристи з Росії здійснили близько 22,5 млн закордонних поїздок. Найпопулярнішим напрямком є Туреччина.

У 2023 році відпочивальники з Росії вирушаюють за альтернативними напрямками у рекордній кількості. Сплеск відвідувачів із Росії зафіксували Об'єднані Арабські Емірати, Таїланд, Єгипет, Мальдіви та Туреччина.

Фото: Російські туристи у Таїланді (gettyimages.com)

Щоб захопити частку російського туристичного ринку, кілька країн працюють над покращенням авіасполучення. Наприклад, Таїланд, Марокко та Шрі-Ланка планують відкрити прямі рейси з Росією, щоб спростити поїздки з країни.

Окрім того, Індія, Оман та М'янма також ведуть переговори з російською владою, щоб вивчити можливості для збільшення туризму в країні.

Щодо країн ЄС, то зазначається, що відсутність російських туристів позначилася на економіці Греції та Кіпру, які до запровадження обмежень щорічно реєстрували велику кількість прибуттів російських туристів. Ці дві країни зараз вивчають альтернативні стратегії щодо залучення туристів.

Нагадаємо, ми писали, що грузинська авіакомпанія планує доставляти росіян до Європи.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.