RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Без Парижа и Канн. Куда едут россияне вместо отдыха в Европе

Фото: Путешествия с российским паспортом (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Страны ЕС отмечают результаты ограничений против России после вторжения в Украину. Число российских туристов значительно сократилось.

Только в 2023 году во Францию прибыли на 96% меньше россиян, чем прилетели в 2019 году, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на schengenvisainfo.com.

Из-за санкций в Европу попадают минимум россиян

Резкий спад числа туристов из России отмечается в Париже и других частях страны, сообщило France 24. Прес-секретарь парижского управления по туризму сообщил, что с января по май 2023 года в столице страны зарегистрировали на 95,8% меньше туристов из России, которые прибыли воздушным транспортом, по сравнению с тем же периодом в 2019 году.

В ближайшие месяцы во Франции ожидается лишь незначительное увеличение числа туристов из России (на 1%).

Из-за вторжения России в Украину туристы из России теперь сталкиваются с более высокими тратами, а также с повышенной сложностью получения виз для въезда в ЕС. Кроме того, российским авиакомпаниям запрещено летать в небе ЕС, что затрудняет россиянам планирование отпуска в Европе.

Куда россияне едут на отдых – альтернативные направления

В 2022 году туристы из России совершили около 22,5 млн зарубежных поездок. Самым популярным направлением является Турция.

В 2023 году отдыхающие из России отправляются по альтернативным направлениям в рекордном количестве. Всплеск посетителей из России зафиксировали Объединенные Арабские Эмираты, Таиланд, Египет, Мальдивы и Турция.

Фото: Российские туристы в Таиланде (gettyimages.com)

Чтобы захватить долю российского туристического рынка, несколько стран работают над улучшением авиасообщения. Например, Таиланд, Марокко и Шри-Ланка планируют открыть прямые рейсы с Россией, чтобы упростить поездки из страны.

Кроме того, Индия, Оман и Мьянма также ведут переговоры с российскими властями, чтобы изучить возможности для увеличения туризма в стране.

Что касается стран ЕС, то отмечается, что отсутствие российских туристов сказалось на экономике Греции и Кипра, которые до введения ограничений ежегодно регистрировали большое количество прибытий российских туристов. Эти две страны сейчас изучают альтернативные стратегии по привлечению туристов.

Напомним, мы писали, что грузинская авиакомпания планирует доставлять россиян в Европу.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Франциятуристиросіяни