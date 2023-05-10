Парад добрих справ. У Києві показали авто, які рятують життя під час війни

9 травня у Києві відбувся автопробіг "Парад Добрих Справ" – центральними вулицями міста проїхали автомобілі, які займаються евакуацією з небезпечних районів та доставкою гуманітарних вантажів.

Захід організували офіс головного рабина та єврейська громада, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на сторінку головного рабина України Моше Реувена Асмана.

У цьому році на 9 травня за юдейським календарем припало єврейське свято "Лаг Ба Омер". В цей же день у країні-агресорі проводять паради військової техніки, яка вбиває людей в Україні.

"Це день закінчення великого трауру у всьому єврейському народі. Тому щоб відзначити дату, праведник та вчитель нашого покоління Любавицький Ребе Шнеерсон запровадив по всьому світу проводити дитячі паради добра з гаслами любові до ближнього та допомоги всім нужденним. Іншими словами, це повністю протилежне парадам військової техніки та ракет, які тільки вбивають", – написав рабин.

У зв'язку з війною в Україні замість дитячого параду вирішили провести автопробіг "Парад Добрих Справ". У ньому взяли участь автомобілі, які займаються евакуацією з небезпечних районів та доставкою гуманітарних вантажів у тяжко оступні місця.

Фото: Автомобілі "Параду добрих справ" (facebook.com/Chief rabbi of Ukraine - Головний Рабин України)

Також на автопробігу були присутні машини швидкої допомоги, якими щодня намагаються рятувати життя людей, що живуть у "буферних" зонах, та мобільні центри незламності "Міцва-танки", які працюють у регіонах України, де залишається проблема з електроенергією та теплом.

Головний рабин зауважив, що відразу після символічно автопробігу увесь транспорт повернувся до своїх звичних справ.

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