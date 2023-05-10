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Парад добрых дел. В Киеве показали авто, спасающие жизни во время войны

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Среда 10 мая 2023 14:48
Парад добрых дел. В Киеве показали авто, спасающие жизни во время войны Фото: Автопробег "Парад Добрых Дел" (facebook.com/Chief rabbi of Ukraine - Главный Раввин Украины)
Автор: Ольга Маджумдар

9 мая в Киеве состоялся автопробег "Парад Добрых Дел" – по центральным улицам города проехали автомобили, занимающиеся эвакуацией из опасных районов и доставкой гуманитарных грузов.

Мероприятие организовали офис главного раввина и еврейская община, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на страницу главного раввина Украины Моше Реувена Асмана.

В этом году на 9 мая по иудейскому календарю пришелся еврейский праздник "Лаг Ба Омер". В этот же день в стране-агрессоре проводят парады военной техники, убивающей людей в Украине.

"Это день окончания великого траура во всем еврейском народе. Поэтому, чтобы отметить дату, праведник и учитель нашего поколения Любавицкий Ребе Шнеерсон ввел по всему миру проводить детские парады добра с лозунгами любви к ближнему и помощи всем нуждающимся. Другими словами, это полностью противоположно парадам военной техники и ракет, которые только убивают", – написал раввин.

В связи с войной в Украине вместо детского парада решили провести автопробег "Парад Добрых Дел". В нем приняли участие автомобили, занимающиеся эвакуацией из опасных районов и доставкой гуманитарных грузов в тяжело доступные места.

Фото: Автомобили "Парада добрых дел" (facebook.com/Chief rabbi of Ukraine - Главный Раввин Украины)

Также на автопробеге присутствовали машины скорой помощи, которыми каждый день пытаются спасать жизнь людей, живущих в "буферных" зонах, и мобильные центры несокрушимости "Мицва-танки", работающие в регионах Украины, где остается проблема с электроэнергией и теплом.

Главный раввин заметил, что сразу после символического автопробега весь транспорт вернулся к своим привычным делам.

Напомним, мы писали, что врач Наталья Лелюх рассказала о помощи на деоккупированных территориях.

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