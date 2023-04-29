Падіння бронювань. Туреччина оговтується від землетрусів і чекає туристів

З наближенням літнього сезону Туреччина оговтується від землетрусів, які сколихнули країну. І все-таки сподівається, що іноземні туристи приїдуть на відпочинок.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Middle-east-online.com.

З надією на сезон. Туреччина готується до приїзду туристів

Постраждалих від катаклізмів, які залишилися без житла в Туреччині, розселяли в готелях. Надзвичайні події завдали непоправних втрат, забравши життя понад 50 00 людей та залишивши сотні тисяч без даху над головою.

Тепер місцевий бізнес чекає, що важливий для економіки туристичний сектор Туреччини поступово відновиться.

Поки туристи не ризикують їхати в країну, і кількість бронювань ночівель у готелях значно знизилася. Туризм в країні після масштабних підземних поштовхів відновлюється повільно.

"Землетрус змусив туристів двічі подумати, перш ніж бронювати поїздку до Туреччини, головного місця відпочинку в Середземномор’ї, – йдеться у публікації.

За даними, зібраними туристичною компанією ForwardKeys, показник перебування на дві або більше ночі в Стамбулі впав вже на 31%.

Фото: В Туреччині сподіваються, що з настанням сезону в країну приїде багато туристів (unsplash.com)

"Після місяців чудових показників, коли країна була лідером у відновленні подорожей у Європі після пандемії COVID, міжнародний туризм у Туреччині явно падає", – сказав Олів’є Понті, віце-президент ForwardKeys з аналізу.

До землетрусу офіційні особи сподівалися, що рік буде вдалим завдяки сплеску туристів минулого року, коли пандемія вщухла. У 2022 році кількість іноземних туристів в Туреччині зросла на 80% до 44,56 млн осіб у 2022 році. Хоча це все ще трохи менше рекордних 45,06 млн у 2019-му.

"Цей рік почався успішно з точки зору кількості бронювань, але після землетрусу все змінилося. Зараз кількість бронювань трохи відновилася, але не досягла минулих темпів", – сказав голова німецько-швейцарського туроператора Bentour Reisen Кадір Угур, який спеціалізується на подорожах до Туреччини.

Жоден прибережний курорт не постраждав

Туризм становить близько 10% ВВП Туреччини, а близько 1,7 мільйона людей працювали у сфері розміщення та харчування у 2022 році – це приблизно 5% від загальної зайнятості в країні.

Як виявилося, майбутні вибори, заплановані на 14 травня, також впливають на туризм. Багато туристів бояться провокацій, тому теж не надто активно бронюють відпочинок у Туреччині на ці дати.

"У квітні кількість бронювань відновилася, але в травні гостей очікується мало, особливо в перші два тижні місяця", – сказав Алі Кірлі, голова комісії з туризму Мармаріса, популярного курорту на узбережжі Егейського моря.

Оскільки епіцентр землетрусу був у південно-східній частині країни, жоден прибережний курорт не постраждав.

Фото: Попри те, що землетруси були у південно-східній частині Туреччини, в Стамбулі туристів теж поменшало (unsplash.com)

Згідно з даними провінції Анталія, у березні туди прибуло на 54% іноземних туристів більше, ніж за той же період минулого року.

Зважаючи на доволі сприятливі цифри, Туреччина очікує отримати 56 мільярдів доларів доходів від туризму цього року. Там сподіваюся, що в країну серед інших туристів приїде багато гостей з Британії. Їх можуть привабити низькі ціни на відпочинок.

"Знецінення турецької ліри та зміни курсу валют - одні з факторів, які роблять Туреччину привабливою для європейців", – сказав Кірлі.

Нагадаємо, Туреччина може недорахуватися половини російських туристів в новому сезоні через брак літаків, які можуть виконувати рейси з Росії.

Також угорська бюджетна авіакомпанія Wizz Air запроваджує послугу передплати на квитки. Це дозволить бронювати подорожі за фіксованою ціною упродовж 6 місяців.

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