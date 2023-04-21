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Фіксована ціна. Європейський лоукостер запроваджує передплату на квитки

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П'ятниця 21 квітня 2023 11:58
Фіксована ціна. Європейський лоукостер запроваджує передплату на квитки Фото: Літак авіакомпанії Wizz Air (unsplash.com|Artur Voznenko)
Автор: Ольга Маджумдар

Угорська бюджетна авіакомпанія Wizz Air запроваджує послугу передплати на квитки. Це дозволить бронювати подорожі за фіксованою ціною упродовж 6 місяців.

Сервіс буде доступний пасажирам із Польщі та Італії, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на avianews.com.

Послугу запустять у тестовому режимі з 5 травня у тестовому режимі. Передплатити можна буде квитки на міжнародні маршрути із Польщі та на внутрішні в Італії.

Для того, щоб оформити послугу MultiPass, треба буде зареєструватись на спеціальному сайті авіакомпанії і вибрати, які рейси входитимуть у передплату. Передбачається, що базовий тариф включатиме лише ручну поклажу. Будуть ще розширені тарифи з послугами WIZZ Priority та 20 кг багажу. Можна вибрати квитки в один бік або в обидва боки.

Вартість передплати буде сформована залежно від вибраних опцій. З пасажира зніматиметься щомісячна фіксована плата упродовж півроку. Wizz Air надаватиме клієнтам токени, які раз на місяць можна буде обміняти на авіаквиток.

Зазначається, що бронювати переліт за передплатою треба буде не менш як за 5 днів до вильоту. Якщо пасажир не забронює авіаквиток або не скористається оформленим перельотом, перенести на наступний місяць не вдасться.

Фіксована ціна. Європейський лоукостер запроваджує передплату на квитки

Фото: Передплата діятиме 6 місяців (unsplash.comArtur Voznenko)

Наразі спеціальний сайт для оформлення підписки на авіаквитки MultiPass авіакомпанія не запустила. Тому вартість послуги поки неможливо перевірити.

Передплата може буде вигідна пасажирам, які купують квитки в останній момент до вильоту, коли ціна є найвищою. За допомогою передплати такі мандрівники зможуть зафіксувати ціну для своїх авіаквитків і щомісяця обирати потрібний напрямок.

Нагадаємо, ми писали, що турецькі авіакомпанії відкривають нові рейси із Польщі.

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