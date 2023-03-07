Оцінка майна. В Чехії готуються посилити реєстрацію українських автомобілів

У Чехії планують посилити обов’язок реєстрації українських транспортних засобів. Це пов’язано із безпекою руху та необхідністю з’ясувати майновий стан біженців.

Поки що автомобілі українців із тимчасовим захистом не потребують регулярного технічного огляду, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на proukrainu.blesk.cz.

Міністерство внутрішніх справ Чехії разом із Міністерством транспорту готує систему реєстрації українських автомобілів.

"Якщо криза не закінчиться, нам потрібно бути впевненими в технічному стані транспортних засобів, які приїхали з України. І, звісно, треба буде включати їх до майнової оцінки окремих осіб", – повідомляв раніше міністр внутрішніх справ Чехії Віт Ракушан.

У Міністерстві транспорту підтверджують, що таке обговорення ведеться. Система буде запроваджена пізніше цього року. Реєстрація також пов’язана із вимогою покращити стягнення штрафів за порушення швидкості.

Наразі обов’язок реєструвати український автомобіль вже діє, якщо він перебуває в експлуатації в країні понад 6 місяців. Це стосується лише українців, які отримали притулок (міжнародний захист) або постійне місце проживання.

Переважна більшість українців, які рятуються від війни, мають статус тимчасового захисту, який на даний час можна продовжити. У такому випадку автомобіль розглядається як транспортний засіб у міжнародному сполученні, і не потребує регулярного технічного огляду.

Обов’язок реєструвати авто можуть розширити на людей, які перебувають під тимчасовим захистом.

Фото: Українські біженці в Чехії (gettyimages.com)

Українці можуть керувати автомобілями в Чехії зі українськими водійськими правами, якщо не мають посвідки на проживання, яка діє понад 1 рік.

За оцінками Чеського офісу страховиків (ČKP), зараз у Чехії є приблизно 34 тисячі застрахованих і 4 тисячі незастрахованих автомобілів з України.

"Застрахувати український автомобіль у чеських страхових компаніях законодавчо неможливо. Тому, якщо незастрахований український автомобіль завдасть збитків у Чехії, то вони відшкодуються з боку ČKP, а компенсація від українських автомобілістів не вимагається. Ця допомога діє протягом шести місяців після виїзду з території України", – повідомила речниця ČKP Вероніка Пілкова.

Вона радить українським водіям оформляти страховку в Україні після 6 місяців перебування у Чехії. Це можна зробити і онлайн з-за кордону безпосередньо в одній із українських страхових компаній, які видають зелену карту.

Нагадаємо, ми писали, що українці домоглися зміни правил для водіїв у Британії.

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