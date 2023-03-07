Оценка имущества. В Чехии готовятся ужесточить регистрацию украинских автомобилей

В Чехии планируется ужесточить обязанность регистрации украинских транспортных средств. Это связано с безопасностью движения и необходимостью выяснить имущественное положение беженцев.

Пока что автомобили украинцев с временной защитой не нуждаются в регулярном техническом осмотре, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на proukrainu.blesk.cz.

Министерство внутренних дел Чехии вместе с Министерством транспорта готовит систему регистрации украинских автомобилей.

"Если кризис не закончится, нам нужно быть уверенными в техническом состоянии транспортных средств, приехавших из Украины. И, конечно, нужно будет включать их в имущественную оценку отдельных лиц", – сообщал ранее министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан.

В министерстве транспорта подтверждают, что такое обсуждение ведется. Система будет введена позже в этом году. Регистрация также связана с требованием улучшить взыскание штрафов за нарушение скорости.

В настоящее время обязанность регистрировать украинский автомобиль уже действует, если он находится в эксплуатации в стране более 6 месяцев. Это касается только украинцев, получивших убежище (международную защиту) или постоянное место жительства.

Подавляющее большинство украинцев, спасающихся от войны, имеют статус временной защиты, которую в настоящее время можно продолжить. В таком случае автомобиль рассматривается как транспортное средство в международном сообщении и не требует регулярного технического осмотра.

Обязанность регистрировать авто могут расширить на людей, которые находятся под временной защитой.

Фото: Украинские беженцы в Чехии (gettyimages.com)

Украинцы могут управлять автомобилями в Чехии с украинскими водительскими правами, если у них нет вида на жительство, которое действует более 1 года.

По оценкам Чешского офиса страховщиков (ČKP), сейчас в Чехии приблизительно 34 тысячи застрахованных и 4 тысячи незастрахованных автомобилей из Украины.

"Застраховать украинский автомобиль в чешских страховых компаниях законодательно невозможно. Поэтому если незастрахованный украинский автомобиль нанесет ущерб в Чехии, то он возместится со стороны ČKP, а компенсация от украинских автомобилистов не требуется. Эта помощь действует в течение шести месяцев после выезда с территории Украины", – сообщила пресс-секретарь ČKP Вероника Пилкова.

Она рекомендует украинским водителям оформлять страховку в Украине после 6 месяцев пребывания в Чехии. Это можно сделать и онлайн из-за границы непосредственно в одной из украинских страховых компаний, выдающих зеленую карту.

Напомним, мы писали, что украинцы добились смены правил для водителей в Британии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.