Надто дорого. Українці домоглися зміни правил для водіїв у Британії

Уряд Британії спростив правила дорожнього руху для українських біженців. Їм більше не потрібно "модифікувати" українські автомобілі за місцевими стандартами.

Міністерство транспорту знайшло рішення, щоб українці не витрачали тисячі фунтів на фари та інші модифікації, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на BBC.

Деякі українські автомобілі через 6 місяців Британії потребували дорогих модифікацій, щоб їх можна було використовувати в країні.

Наприклад, українка Ірина Морозовська, яка живе у Ромсі у графстві Хемпшир, розповіла, що за фари та інші модифікації автомобіля їй виставили рахунок на суму до 2000 фунтів стерлінгів.

Вона з грудня ходила на роботу пішки і не могла возити доньку на заходи, доки її машина 3 місяці стояла без руху.

"Уряд нічого не зробив, щоб щось змінити. Я була без машини, і виявилося, що жити в Британії без коліс дуже важко", – поскаржилася біженка.

Міністерство транспорту заявило, що біженцям дозволять деякі зміни, наприклад наклейки коригування світла на фари. Інші тимчасові модифікації також можуть бути дозволені, хоча транспортні засоби, як і раніше, мають відповідати стандартам Великої Британії.

Інша біженка Олена Козаченко повернулася своєю машиною в Україну, щоб не платити за переобладнання фар 1400 фунтів.

Британський ведучий Філ Палфрі, який допомагав їй, сказав, що вона могла б уникнути небезпечної поїздки додому, якби правила змінили раніше. Тепер достатньо дефлекторів фар за 10 фунтів стерлінгів.

Фото: Українські біженці у Британії (gettyimages.com)

Член парламенту Ромсі та Північного Саутгемптона Керолайн Ноукс, яка написала уряду лист із цього приводу, сказала, що нові правила є гарною новиною для українців.

"Додаткові витрати та труднощі не повинні заважати їм. Досить важко покинути свій дім і тікати у безпечне місце, тому я рада, що уряд втрутився та змінив вимоги", – зазначила політик.

У Міністерстві транспорту зазначили, що українські біженці можуть одержати звільнення від дотримання правил, коли подають заявку на індивідуальне схвалення автомобіля (IVA) наприкінці пільгового 6-місячного періоду.

Нагадаємо, ми писали, що українські біженці у Швейцарії позиваються до виплат.

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