Отпуск во время войны. Сколько стоят туры на море за границей в этом году

В мае спрос на зарубежный отдых вырос в 5 раз

Еще некоторое время назад тех, кто задумывался об отпуске во время войны, было крайне мало. Однако с мая начал стремительно повышаться спрос на отдых по популярным морским направлениям.

Об этом TRAVEL РБК-Украина рассказали эксперты туристического рынка.

Какие туры предлагают сейчас украинским туристам и на какие цены стоит рассчитывать – в материале.

"Спрос на путевки восстановился до 10% по сравнению с прошлым годом"

В мае спрос на туры начал восстанавливаться, продажи выросли в 4-5 раз по сравнению с апрелем. Но по сравнению с прошлым годом нет еще и 10% от объемов, говорит специалист. Едут преимущественно женщины с детьми, рассказывает РБК-Украина директор сети туристических агентств "Поехали с нами" Олег Кулик.

По его словам, украинцы сейчас больше всего выбирают автобусные туры на море из разных уголков Украины. В сети агентства таких туров продается 40%, в то время как в предыдущие годы спрос на путешествия автобусом не превышал 10%. Такие поездки предлагают уже несколько туроператоров.

"В таких турах есть свои плюсы и минусы. Плюсы: не нужно ехать в другую страну и пересекать границу, чтобы отправиться на отдых. Наоборот, турист едет в составе группы в забронированный отель в наиболее популярные среди украинцев Болгарию или Турцию. Это бюджетный вариант отдыха, который подходит тем, кто не может или боится сам ехать на автомобиле в европейские страны", - объясняет Олег Кулик.

Фото: Пляж в Бургасе, Болгария (unsplash.com/anton-nikolov)

Среди недостатков таких туров он называет трудный переезд, который не всем подходит.

Второй по популярности вариант путешествия - с вылетом из Кишинева, который удобен как для жителей Одесской, так и Центральной Украины и Киева. Доехать можно своим автомобилем или рейсовым автобусом.

"Из Кишинева летают очень много украинцев. Самые популярные направления: Турция и Египет. Главное преимущество – из Молдовы летать дешевле, чем из других европейских стран. На третьем месте по популярности – вылеты из Польши, из разных городов. Вылететь можно также из любой страны: Румынии, Прибалтики, Германии, Венгрии", - отмечает он.

Спрос на отдых в Европе есть - в Испанию, Хорватию, Черногорию, Грецию – но больше всего украинцы выбирают те же страны, что и раньше: Турцию, Египет, Болгарию.

По словам Олега Кулика, проживание в гостиницах не подорожало с прошлого года, но стоимость туров изменилась из-за авиаперелетов. Меньше всего на цену влияют вылеты из Кишинева, из Европы летать дороже.

Фото: Хургада, Египет (unsplash.com/zyanya)

Что нужно знать о путешествии автобусом: подсказки турагента

Об особенностях путешествий автобусом за зарубежные морские курорты рассказывает Евгения Мельник, директор туристического агентства "Мадагаскар".

Сколько часов едут автобусы из Киева и других городов:

Албания - ориентировочно 39 часов;

Болгария - ориентировочно 31 час;

Италия - ориентировочно 30 часов;

Турция (Анталия) - ориентировочно 39 часов;

Турция (Стамбул) - ориентировочно 31 час;

Черногория - ориентировочно 36 часов.

COVID-сертификаты для пересечения границы в эти страны сейчас не нужны. Для въезда в Турцию необходимо заполнить Traveler Entry Form по ссылке: https://register.health.gov.tr/.

Туристам, которые едут с маленькими детьми, разрешается провозить их на руках без оплаты только в возрасте 1,5-3 года. Меньшие дети тяжело переносят длительную поездку, старшие не высидят столько часов на коленях и будут создавать дискомфорт пассажирам впереди.

Сколько стоят автобусные туры в другие страны

Стоимость отдыха на зарубежных курортах зависит от расстояния, на которое едет автобус, и количества дней. По данным Евгении Мельник, автобусные туры с проживанием в номерах "стандарт" с медицинским страхованием стоят:

Италия , Римини - 13 ночей (с 18 июня) в 3* отеле - от 42 тысяч гривен за двоих с питанием "завтраки";

, Римини - 13 ночей (с 18 июня) в 3* отеле - от за двоих с питанием "завтраки"; Албания , Влера -10 ночей (с 12 июня) в 3* гостиницы без питания - от 20200 гривен за двоих;

, Влера -10 ночей (с 12 июня) в 3* гостиницы без питания - от за двоих; Болгария – 21-23 ночи в июне в отелях 2-3* в номерах "стандарт" на курортах Кранево, Созополь, Святой Влас, Несебр - от 22300 гривен за двоих.

На сайте туроператора "Альф" можно выбрать автобусные туры на популярные курорты Турции. Например, отдых 6 ночей (плюс две ночи в дороге) в 3* или 4* отелях Алании с питанием "все включено" обойдется от 19500 гривен и 20700 гривен соответственно для двух взрослых в первой половине июня. В Стамбуле провести столько же времени можно по цене от 21700 гривен в 3* отеле с "завтраками" в историческом центре города.

Также предлагается немало комбинированных туров через несколько популярных стран. Например, у "Адриатик тревел" 12-дневный тур в Черногорию (9 ночей в Будве) с посещением Албании, Хорватии и Боснии и Герцеговины обойдется от 10703 гривен с одного человека без питания при размещении в номерах с мини-кухней.

Фото: Отдых в Черногории (unsplash.com/ddddddarya)

Популярные туры в Турцию и Египет самолетом: цены

Полететь на отдых на море в этом году украинцы могут из аэропортов Европы. Например, туроператор "Альф" предлагает туры в Черногорию с вылетом из Парижа или Нанта во Франции. Такой отдых на 7 ночей в Будве в 4* отеле без питания во второй половине июня обойдется от 38760 гривен за двоих.

Туроператор "JoinUp!" предлагает вылеты из Риги, Вильнюса и Таллинна в Турцию, Грецию и Черногорию. Например, в Алании или Кемере неделя в 4* отеле с питанием "все включено" на двоих с перелетом обойдется от 877 евро.

В то же время из Кишинева можно улететь также в Египет. Например, 17 июня можно улететь в Хургаду на 7 ночей за 890 евро. В путевку включен перелет и проживание двух человек в номере "стандарт" в 5* отеле с питанием "все включено". В Шарм-эль-Шейхе аналогичный отдых в 4* отеле с 18 июня будет стоить от 910 евро. У Марса-Аламе - от 960 евро с 24 июня.

Напомним, мы писали, как изменятся цены в отелях Карпат летом 2022 года.