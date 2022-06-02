ru ua
Чт, 02 июня News Daily Lite Styler Travel
Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Обзоры
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Отпуск во время войны. Сколько стоят туры на море за границей в этом году

Новина українською →
Четверг 02 июня 2022 07:30
Отпуск во время войны. Сколько стоят туры на море за границей в этом году Фото: Отдых в Турции (unsplash.com)
Автор: Ольга Маджумдар

В мае спрос на зарубежный отдых вырос в 5 раз

Еще некоторое время назад тех, кто задумывался об отпуске во время войны, было крайне мало. Однако с мая начал стремительно повышаться спрос на отдых по популярным морским направлениям.

Об этом TRAVEL РБК-Украина рассказали эксперты туристического рынка.

Какие туры предлагают сейчас украинским туристам и на какие цены стоит рассчитывать – в материале.

"Спрос на путевки восстановился до 10% по сравнению с прошлым годом"

В мае спрос на туры начал восстанавливаться, продажи выросли в 4-5 раз по сравнению с апрелем. Но по сравнению с прошлым годом нет еще и 10% от объемов, говорит специалист. Едут преимущественно женщины с детьми, рассказывает РБК-Украина директор сети туристических агентств "Поехали с нами" Олег Кулик.

По его словам, украинцы сейчас больше всего выбирают автобусные туры на море из разных уголков Украины. В сети агентства таких туров продается 40%, в то время как в предыдущие годы спрос на путешествия автобусом не превышал 10%. Такие поездки предлагают уже несколько туроператоров.

"В таких турах есть свои плюсы и минусы. Плюсы: не нужно ехать в другую страну и пересекать границу, чтобы отправиться на отдых. Наоборот, турист едет в составе группы в забронированный отель в наиболее популярные среди украинцев Болгарию или Турцию. Это бюджетный вариант отдыха, который подходит тем, кто не может или боится сам ехать на автомобиле в европейские страны", - объясняет Олег Кулик.

Отпуск во время войны. Сколько стоят туры на море за границей в этом году

Фото: Пляж в Бургасе, Болгария (unsplash.com/anton-nikolov)

Среди недостатков таких туров он называет трудный переезд, который не всем подходит.

Второй по популярности вариант путешествия - с вылетом из Кишинева, который удобен как для жителей Одесской, так и Центральной Украины и Киева. Доехать можно своим автомобилем или рейсовым автобусом.

"Из Кишинева летают очень много украинцев. Самые популярные направления: Турция и Египет. Главное преимущество – из Молдовы летать дешевле, чем из других европейских стран. На третьем месте по популярности – вылеты из Польши, из разных городов. Вылететь можно также из любой страны: Румынии, Прибалтики, Германии, Венгрии", - отмечает он.

Спрос на отдых в Европе есть - в Испанию, Хорватию, Черногорию, Грецию – но больше всего украинцы выбирают те же страны, что и раньше: Турцию, Египет, Болгарию.

По словам Олега Кулика, проживание в гостиницах не подорожало с прошлого года, но стоимость туров изменилась из-за авиаперелетов. Меньше всего на цену влияют вылеты из Кишинева, из Европы летать дороже.

Отпуск во время войны. Сколько стоят туры на море за границей в этом году

Фото: Хургада, Египет (unsplash.com/zyanya)

Что нужно знать о путешествии автобусом: подсказки турагента

Об особенностях путешествий автобусом за зарубежные морские курорты рассказывает Евгения Мельник, директор туристического агентства "Мадагаскар".

Сколько часов едут автобусы из Киева и других городов:

  • Албания - ориентировочно 39 часов;
  • Болгария - ориентировочно 31 час;
  • Италия - ориентировочно 30 часов;
  • Турция (Анталия) - ориентировочно 39 часов;
  • Турция (Стамбул) - ориентировочно 31 час;
  • Черногория - ориентировочно 36 часов.

COVID-сертификаты для пересечения границы в эти страны сейчас не нужны. Для въезда в Турцию необходимо заполнить Traveler Entry Form по ссылке: https://register.health.gov.tr/.

Туристам, которые едут с маленькими детьми, разрешается провозить их на руках без оплаты только в возрасте 1,5-3 года. Меньшие дети тяжело переносят длительную поездку, старшие не высидят столько часов на коленях и будут создавать дискомфорт пассажирам впереди.

Сколько стоят автобусные туры в другие страны

Стоимость отдыха на зарубежных курортах зависит от расстояния, на которое едет автобус, и количества дней. По данным Евгении Мельник, автобусные туры с проживанием в номерах "стандарт" с медицинским страхованием стоят:

  • Италия, Римини - 13 ночей (с 18 июня) в 3* отеле - от 42 тысяч гривен за двоих с питанием "завтраки";
  • Албания, Влера -10 ночей (с 12 июня) в 3* гостиницы без питания - от 20200 гривен за двоих;
  • Болгария – 21-23 ночи в июне в отелях 2-3* в номерах "стандарт" на курортах Кранево, Созополь, Святой Влас, Несебр - от 22300 гривен за двоих.

На сайте туроператора "Альф" можно выбрать автобусные туры на популярные курорты Турции. Например, отдых 6 ночей (плюс две ночи в дороге) в 3* или 4* отелях Алании с питанием "все включено" обойдется от 19500 гривен и 20700 гривен соответственно для двух взрослых в первой половине июня. В Стамбуле провести столько же времени можно по цене от 21700 гривен в 3* отеле с "завтраками" в историческом центре города.

Также предлагается немало комбинированных туров через несколько популярных стран. Например, у "Адриатик тревел" 12-дневный тур в Черногорию (9 ночей в Будве) с посещением Албании, Хорватии и Боснии и Герцеговины обойдется от 10703 гривен с одного человека без питания при размещении в номерах с мини-кухней.

Отпуск во время войны. Сколько стоят туры на море за границей в этом году

Фото: Отдых в Черногории (unsplash.com/ddddddarya)

Популярные туры в Турцию и Египет самолетом: цены

Полететь на отдых на море в этом году украинцы могут из аэропортов Европы. Например, туроператор "Альф" предлагает туры в Черногорию с вылетом из Парижа или Нанта во Франции. Такой отдых на 7 ночей в Будве в 4* отеле без питания во второй половине июня обойдется от 38760 гривен за двоих.

Туроператор "JoinUp!" предлагает вылеты из Риги, Вильнюса и Таллинна в Турцию, Грецию и Черногорию. Например, в Алании или Кемере неделя в 4* отеле с питанием "все включено" на двоих с перелетом обойдется от 877 евро.

В то же время из Кишинева можно улететь также в Египет. Например, 17 июня можно улететь в Хургаду на 7 ночей за 890 евро. В путевку включен перелет и проживание двух человек в номере "стандарт" в 5* отеле с питанием "все включено". В Шарм-эль-Шейхе аналогичный отдых в 4* отеле с 18 июня будет стоить от 910 евро. У Марса-Аламе - от 960 евро с 24 июня.

Напомним, мы писали, как изменятся цены в отелях Карпат летом 2022 года.

Читайте РБК-Украина в Google News
Турция Авиасообщение
Отдых в Украине
Мнения
Катерина Таран
Выстояло в оккупации. Малоизвестное село на Киевщине, которое пытались захватить семь раз
Катерина Таран
специально для РБК-Украина
Людмила Жукова
"Свет есть даже в темные времена": как Венгрия стала временным домом для моей семьи в разгар войны
Людмила Жукова
редактор ленты новостей Styler
Надежда Макаренко
Новая страница. Как война изменит путешествия по Украине после победы над врагом
Надежда Макаренко
основательница туристических проектов Travel Ukraine & Travel Designer
Ольга Орехова
В оккупации с первого дня. Как переживает войну заповедник Аскания-Нова на Херсонщине
Ольга Орехова
журналист проекта "Travel"
Все мнения