На 30% дороже. Как изменятся цены в отелях Карпат летом 2022 года

Бежавшие от войны возвращаются с запада домой

Отели в Карпатах летом 2022 года будут принимать гостей в новых условиях из-за войны в Украине. Отельеры прогнозируют изменения в спросе и ценах.

TRAVEL РБК-Украина узнало, на что рассчитывать украинцам, которые захотят отдохнуть и оздоровиться в горных регионах на западе страны.

"Туристы приезжают на выходные, мест в гостиницах хватает"

Количество постояльцев в отелях Карпат в мае уменьшилось – часть людей вернулись домой, многие – в Киев, отмечают в местных заведениях. Это касается как горнолыжных локаций, так и круглогодичных отелей.

Например, на курорте Драгобрат на Закарпатье "пик" заселений перемещенных лиц с начала войны составил до 1000 человек в марте, в то время как сейчас там остались жить около сотни людей, которые бежали от войны, рассказывает РБК-Украина председатель союза предпринимателей Драгобрата Юрий Сикун.

"Наш отель "Пик" работает и летом, сейчас у нас живут 15 переселенцев, а всего мест 50. Мы принимаем туристов – в основном приезжают на выходные на 1-2 дня из Ивано-Франковска. Еще несколько отелей работают и будут принимать людей летом: "Янтры", "Ориян", "Фрирайдер", - говорит он.

Фото: В этом году в Карпатах много переселенцев (unsplash.com/alina-fedorchenko)

Проблема высокогорного курорта Драгобрат - грунтовая дорога, по которой наверх могут выехать только внедорожники даже летом. Это одна из причин, почему этим летом там может быть мало отдыхающих, ведь местные перевозчики из-за подорожания топлива поднимут цены на свои услуги.

"На Закарпатье даже топлива сейчас негде купить – местные перевозчики ездят в Ивано-Франковск или еще куда-то заправляться. Соответственно, сколько будут стоить их услуги, даже не могу спрогнозировать, цены могут быть космические (в прошлом году за трансфер брали от 150 гривен с человека – ред.)", - замечает эксперт.

Он добавляет, места на соседних курортах также есть – например, продолжает принимать гостей низкогорный бальнеологический курорт Квасы.

"В Буковеле "штатно" находится определенное количество состоятельных гостей, которые не смогли выехали за границу, но их тоже стало меньше, кто-то вернулся в Киев. Думаю, у них ситуация примерно, как у нас", - отмечает он.

Фото: Курорт Буковель (unsplash.com/irina-karaushu)

Минимум на 30% дороже: как изменятся цены на проживание летом

По прогнозу Юрия Сикуна, цены на отдых в отелях Карпат в целом вырастут на 30-50%. Прежде всего это касается питания. Кроме роста цен на продукты на 70%, подорожало и топливо. Вскоре из-за роста цен на бензин подорожает мясо. Растет в цене также электроэнергия и дрова, которыми греют воду.

"У нас цена проживания - 500 гривен с человека и двухразовое питание - 300 гривен. То есть номер на двоих обойдется в 1600 гривен на сутки. В прошлом году летом стоимость была 1200 гривен (зимой цены выше). Цены уже выросли на 30%. Думаю, это минимум, на сколько другие отели будут поднимать цены, потому что иначе "не вытянут" – это и так предел рентабельности", - замечает он.

В других отелях есть цены ниже, но неизвестно, какой там сервис, говорит специалист. Он приводит пример: отель "Оселя" на лето предлагает проживание с 2-разовым питанием за 450 гривен с человека. Это практически прошлогодняя цена.

Будут ли отели переполнены летом: мнения отельеров

"По мнению моего зятя, который администрирует отель, туристов летом будет много. Я считаю, что гости приедут, но мало. Из-за войны люди сочтут отдых неуместным, и будет все больше тех, кого она затронет. Также - у украинцев очень снизились доходы", - замечает Сикун.

Много семей из западных областей с детьми выехали за границу, их лишь частично заместили переселенцы с востока, поэтому организовывать детский отдых в Карпатах будут меньше, предполагает он.

"Большая заполняемость отелей возможна в августе. Этот год получается холодным, а в Карпатах до сих пор в ложбинах местами лежит снег и температура иногда плюс 4", - описывает он особенности горного климата.

Фото: Некоторые отели тарифы повышать не будут (unsplash.com/serge-fedynyak)

Тенденции к росту туристов точно не будет в этом году – загруженность отелей по приблизительным меркам снизится на 20-25%, отмечает в комментарии РБК-Украина Руслан Питух, руководитель отдела в гостинице "Коруна" на Ивано-Франковщине.

"Из-за инфляции доходы снизятся до 35%, потому что 90% гостиниц не меняют тарифы по сравнению с прошлогодними. Но все отели будут работать, многие расширяются на будущее", - делится наблюдениями специалист.

В отеле, где он работает, глубина бронирования – пол года, уже есть забронированные номера даже на осень. В мае загруженность была 38%, в июне ожидается – 55% занятых мест, в последующие летние месяцы – на 15% больше.

По его словам, война повлияла – в прошлом году в июле в отеле было 90% загруженных мест.

"Очень трудно идентифицировать переселенцев и людей из других регионов. В целом люди, которые вынужденно покинули свои территории, в гостиницах не проживают - таких единицы. Считаем, что если человек забронировала номер на длительный срок – а есть такие, что живут месяц-два-три – это просто гость, который может себе это позволить", - говорит Руслан Питух.

По его словам, постояльцев, приехавших из восточных регионов или мест, где нестабильная ситуация из-за войны - около 15%.

В его отеле проживание в июне стоит от 1200 гривен в номере "стандарт" за двоих с завтраком "шведская линия", в июле – от 1700 гривен. Дополнительное комплексное питание – обед и ужин – обойдется в 500 гривен с человека.

"В прошлом году цены были такие же. Мы каждый год росли в цене на 10%, но в этом году не планируем из-за снижения заполняемости. Я вообще рекомендую отелям снизить цены хотя бы на 15%, чтобы иметь более успешную загруженность", - отмечает специалист.

Фото: Туристов станет меньше из-за снижения доходов населения (unsplash.com/ivan-rohovchenko)

По его словам, критическая ситуация в гостиничной сфере заключается не в ценах на топливо или продукты, а в том, что люди потеряли возможность зарабатывать, следовательно тех, кто имеет возможность отдыхать или просто хотя бы посетить отеле на выходные, стало ущественно меньше.

Напомним, мы писали, что в Украине летом частично заработают детские лагеря.