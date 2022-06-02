Відпустка під час війни. Скільки коштують тури на море за кордоном цього року

У травні попит на зарубіжний відпочинок зріс у 5 разів

Ще деякий час тому тих, хто думав про відпустку під час війни, було вкрай мало. Однак з травня почав стрімко підвищуватися попит на відпочинок за популярними морськими напрямками.

Про це TRAVEL РБК-Україна розповіли експерти туристичного ринку.

Які тури пропонують зараз українським туристам та на які ціни варто розраховувати – у матеріалі.

"Попит на путівки відновився до 10% у порівнянні з минулим роком"

У травні попит на тури почав відновлюватися, продажі зросли у 4-5 разів у порівнянні з квітнем. Але у порівнянні з минулим роком немає ще і 10% від обсягів, каже фахівець. Їдуть переважно жінки з дітьми, розповідає РБК-Україна директор мережі туристичних агентств "Поїхали з нами" Олег Кулик.

За його словами, українці наразі найбільше вибирають автобусні тури на море з різних куточків України. У мережі агенції таких турів продається 40%, в той час як в попередні роки попит на подорожі автобусом не перевищував 10%. Такі поїздки пропонують вже кілька туроператорів.

"В таких турах є свої плюси і мінуси. Плюси: не потрібно їхати в іншу країну і перетинати кордон, щоб вирушити на відпочинок. Навпаки, турист їде в складі групи в заброньований готель у найбільш популярні серед українців Болгарію чи Туреччину. Це бюджетний варіант відпочинку, який підходить тим, хто не може чи боїться сам їхати автомобілем в європейські країни", - пояснює Олег Кулик.

Фото: Пляж у Бургасі, Болгарія (unsplash.com/anton-nikolov)

Серед недоліків таких турів він називає важкий переїзд, який не всім підходить.

Другий за популярністю варіант мандрівки – з вильотом із Кишинева, який зручний як для мешканців Одещини, так і центральної України та Києва. Доїхати можна своїм автомобілем або рейсовим автобусом.

"З Кишинева літають дуже багато українців. Найпопулярніші напрямки: Туреччина і Єгипет. Головна перевага – з Молдови літати дешевше, ніж з інших європейських країн. На третьому місці за популярністю – вильоти із Польщі, з різних міст. Вилетіти можна також із будь-якої країни: Румунії, Прибалтики, Німеччини, Угорщини", - зазначає він.

Попит на відпочинок у Європі є – в Іспанію, Хорватію, Чорногорію, Грецію – але найбільше українці обирають ті самі країни, що й раніше: Туреччину, Єгипет, Болгарію.

За словами Олега Кулика, проживання у готелях не подорожчало з минулого року, але вартість турів змінилася через авіаперельоти. Найменше на ціну впливають вильоти із Кишинева, з Європи літати дорожче.

Фото: Хургада, Єгипет (unsplash.com/zyanya)

Що треба знати про подорож автобусом: підказки турагента

Про особливості подорожей автобусом за зарубіжні морські курорти розповідає Євгенія Мельник, директор туристичного агентства "Мадагаскар".

Скільки годин їдуть автобуси з Києва та інших міст:

Албанія – орієнтовно 39 годин;

Болгарія – орієнтовно 31 година;

Італія – орієнтовно 30 годин;

Туреччина (Анталія) – орієнтовно 39 годин;

Туреччина (Стамбул) – орієнтовно 31 година;

Чорногорія – орієнтовно 36 годин.

COVID-сертифікати для перетину кордону в ці країни зараз не потрібні. Для в'їзду в Туреччину необхідно заповнити Traveler Entry Form за посиланням: https://register.health.gov.tr/.

Туристам, які їдуть з малими дітьми, дозволяється провозити їх на руках без оплати лише віком 1,5-3 роки. Менші діти важко переносять тривалу поїздку, старші не висидять стільки годин на колінах і створюватимуть дискомфорт пасажирам попереду.

Скільки коштують автобусні тури в інші країни

Вартість відпочинку на зарубіжних курортах залежить від відстані, на яку їде автобус, та кількості днів. За даними Євгенії Мельник, автобусні тури з проживанням у номерах "стандарт" з медичним страхуванням коштують:

Італія , Ріміні – 13 ночей (з 18 червня) в 3* готелі – від 42 тисяч гривень за двох з харчуванням "сніданки";

, Ріміні – 13 ночей (з 18 червня) в 3* готелі – від за двох з харчуванням "сніданки"; Албанія , Вльора –10 ночей (з 12 червня) в 3* готелі без харчування – від 20200 гривень за двох;

, Вльора –10 ночей (з 12 червня) в 3* готелі без харчування – від за двох; Болгарія – 21-23 ночі у червні в готелях 2-3* у номерах "стандарт" на курортах Кранево, Созопіль, Святий Влас, Несебр - від 22300 гривень за двох.

На сайті туроператора "Альф" можна обрати автобусні тури на популярні курорти Туреччини. Наприклад, відпочинок 6 ночей (плюс дві ночі в дорозі) в 3* або 4* готелях Аланії з харчуванням "все включено" обійдеться від 19500 гривень і 20700 гривень відповідно для двох дорослих у першій половині червня. У Стамбулі провести стільки ж часу можна за ціною від 21700 гривень у 3* готелі зі "сніданками" в історичному центрі міста.

Також пропонується чимало комбінованих турів через кілька популярних країн. Наприклад, у "Адріатік тревел" 12-денний тур в Чорногорію (9 ночей в Будві) з відвідуванням Албанії, Хорватії та Боснії і Герцеговини обійдеться від 10703 гривень з однієї людини без харчування при розміщенні у номерах із міні-кухнею.

Фото: Відпочинок у Чорногорії (unsplash.com/ddddddarya)

Популярні тури в Туреччину та Єгипет літаком: ціни

Полетіти на відпочинок на море в цьому році українці можуть із аеропортів Європи. Наприклад, туроператор "Альф" пропонує тури в Чорногорію з вильотом із Парижа чи Нанта у Франції. Такий відпочинок на 7 ночей у Будві в 4* готелі без харчування в другій половині червня обійдеться від 38760 гривень за двох.

Туроператор "JoinUp!" пропонує вильоти із Риги, Вільнюса і Таллінна в Туреччину, Грецію та Чорногорію. Наприклад, в Аланії чи Кемері тиждень в 4* готелі з харчуванням "все включено" на двох з перельотом обійдеться від 877 євро.

В той же час із Кишинева можна полетіти також у Єгипет. Наприклад, 17 червня можна полетіти в Хургаду на 7 ночей за 890 євро. В путівку включений переліт та проживання двох людей в номері "стандарт" в 5* готелі з харчуванням "все включено". В Шарм-ель-Шейху аналогічний відпочинок в 4* готелі з 18 червня коштуватиме від 910 євро. У Марса-Аламі – від 960 євро з 24 червня.

Нагадаємо, ми писали, як зміняться ціни в готелях Карпат влітку 2022 року.