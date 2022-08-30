Отмена билета за 9 евро. Сколько придется платить за проезд в Германии в сентябре

Украинским беженцам расскажут о льготах в JobCenter

Билет за 9 евро в Германии действует последние дни. Дальше украинским беженцам, как и гражданам, придется оплачивать новую стоимость проездных и поездок.

Какие новые льготы на проезд в поездах и автобусах могут ввести в стране и сколько придется платить в сентябре, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на издания DW и Vox.

Эксперимент понравился немцам и правительству

Германия, принявшая больше 900 тысяч украинских военных беженцев, обеспечила их бесплатным проездом в общественном транспорте по всей стране до 31 мая 2022 года.

Фото: Многие немцы воспользовались общественным транспортом впервые (pixabay.com)

С 1 июня по 31 августа в Германии ввели единый месячный проездной за 9 евро – на безлимитное количество поездок всеми видами общественного транспорта, кроме скоростных поездов. Целью было стимулировать немцев путешествовать после пандемии. Кроме того, билет за 9 евро был составляющей пакета помощи из-за высоких цен на электроэнергию и для смягчения инфляции, усугубившейся на фоне войны в Украине.

Тогда отмечалось, что украинские беженцы также получат пользу от практически бесплатного по местным меркам проездного.

На днях в национальной железнодорожной компании Deutsche Bahn заявили, что было продано 26 млн билетов в рамках государственной схемы дешевого общественного транспорта, введенной для компенсации резкого роста стоимости жизни. Программа стоила федеральному правительству около 2,5 млрд евро.

Каждый пятый билет купили люди, которые обычно не пользуются общественным транспортом, некоторые пассажиры без проездного не могли бы себе позволить путешествие.

Фото: В компании Deutsche Bahn продали 26 миллионов билетов по 9 евро (facebook.com/DBPersonenverkehr)

Исследования показали, что благодаря эксперименту, 3% автомобилистов пересели на общественный транспорт и немало сэкономили на бензине. В заторы уменьшились в 23 из 26 городов.

Схема оказалась "одной из лучших идей", отметил канцлер Германии Олаф Шольц. При этом в министерстве финансов отмечают: такие программы не по карману правительству. Чтобы немцы могли и дальше путешествовать за 9 евро в месяц, придется потратить 14 млрд евро в год. А это отнимет у государства инвестиции в другие области, такие как образование и инфраструктура.

Сколько будет стоить проезд и какие льготные проездные планируются

Вопрос о продлении программы дешевого проезда активно обсуждается политиками в последние недели августа. Немцы подписывают петиции и выходят на митинги с требованием оставить "билет за 9 евро". Опросы показали, что за продление выступают 70% людей.

Пока же речь идет о том, что правительство не планирует немедленно продлевать или заменять билет. Это значит, что придется вернуться к обычным тарифам, которые разнятся в зависимости от региона.

Фото: Стоимость проезда будет зависеть от региона (pixabay.com)

Месячный билет в Берлине обычно стоит 86 евро и более, хотя местные власти также говорят о возможном продлении билета 9 евро осенью – в зоне города. В Мюнхене стоимость зависит от того, в какие зоны едет пассажир – от 57 евро, но может превышать 150 евро в месяц. В Гамбурге – 112,8 евро.

Политические партии, активисты и отраслевые группы выдвинули различные предложения — например, месячный билет за 29 евро, 49 евро или 69 евро, годовой билет за 365 евро. Транспортные ассоциации открыты для любых вариантов, даже за "0 евро" при условии компенсаций.

В земле Северный Рейн-Вестфалия уже вводят проездной за 30 евро в месяц, который с 1 января 2023 года может действовать по всей стране.

Между тем, в некоторых регионах уже заявили о подорожании проезда:

в Штутгарте - на 4,9%;

в Нюрнберге - на 3%;

в регионе Рейн-Майн - на 3,9% с июля.

Как именно придется оплачивать проезд украинским беженцам, пока не известно. Возможно, власти предусмотрят отдельные льготы на проезд, о которых можно будет узнать в JobCenter. Там же можно получить анкету для покупки проездного со скидкой.

Напомним, мы сообщали, что в Британии заканчивается программа спонсорства жилья.