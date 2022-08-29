50 тысяч беженцев останутся без дома. В Британии заканчивается программа спонсорства жилья

Многие британцы не будут продлевать сроки проживания украинцев

Украинцы, которые нашли прибежище от войны в Великобритании, рискуют оказаться на улице. Первый 6-месячный период спонсорской поддержки "Homes for Ukraine" подходит к концу, а новую программу помощи правительство не спешит предлагать.

О грядущем кризисе с украинскими беженцами в Великобритании TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на The Guardian.

Министры отказываются предлагать новый пакет поддержки

Первая группа шестимесячного приема беженцев подходит к концу в следующем месяце, но новых программ поддержки спонсорам Homes for Ukraine не предлагается, отмечают аналитики издания.

Это значит, что 50000 украинских беженцев в Великобритании могут стать бездомными в следующем году. Правительство было предупреждено об этом, но министры отказываются предлагать новый пакет поддержки, чтобы остановить надвигающийся кризис на фоне роста стоимости жизни и длящейся войны.

Фото: С марта по программе "Дома для Украины" прибыло 83900 беженцев (gettyimages.com)

Ряд организаций предупреждают, что реакция правительства на кризис с беженцами в результате конфликта может привести к "катастрофическому росту бездомности".

Всего с марта по программе "Дома для Украины" прибыло 83900 беженцев. Беглецам от войны подобрали спонсоров, которые согласились разместить их на шесть месяцев и получать 350 фунтов стерлингов в месяц.

Не все варианты спонсорства оказались успешными. Данные правительства показывают, что с начала войны в феврале 1335 украинских домохозяйств, в том числе 945 семей с детьми, зарегистрировались как бездомные.

Эта цифра должна вырасти со следующего месяца. Опрос спонсоров беженцев, проведенный детской благотворительной организации "Barnardo’s", свидетельствует, что от 15000 до 21000 украинцев могут остаться без крова к зиме, а к середине следующего года их число возрастет до более чем 50 000 человек.

Группа "Беженцы дома" заявила, что эта цифра может быть еще выше из-за счетов за электроэнергию и инфляцию.

Теневой государственный секретарь по вопросам повышения уровня жилищного строительства и сообществ Лиза Нэнди отметила:

"Эти шокирующие цифры показывают масштабы кризиса, который поразит семьи беженцев, приехавших в Великобританию по схеме "Дома для Украины", спасаясь от путинской войны".

Еще в марте она спрашивала в парламенте, что запланировано на случай прекращения спонсорства, но не получила ответа.

Фото: До зимы от 15 тысяч беженцев могут остаться без спонсоров жилья (gettyimages.com)

Председатель Ассоциации местного самоуправления Джеймс Джеймисон предупредил, что даже если украинцы смогут найти нового спонсора, в будущем их ждут серьезные проблемы.

"Существует значительный риск того, что многим украинским семьям может потребоваться объявить себя бездомными из-за отсутствия спонсоров или других вариантов", - сказал он.

На прошлой неделе министр по делам беженцев лорд Харрингтон заявил, что ежемесячные выплаты принимающим британцам через шесть месяцев должны удвоиться до 700 фунтов стерлингов в месяц, чтобы компенсировать проблемы со стоимостью жизни. Но пока министерство финансов отказывается вводить повышение.

Британцы не понимали всей ответственности по приему беженцев

Для многих беженцев шестимесячный период заканчивается в середине сентября. При этом значительная часть владельцев заявляет, что без дополнительной помощи со стороны правительства украинцам придется выехать из жилья. Правительство просит владельцев разрешить украинцам оставаться дольше, чем на шесть месяцев, и обращается к новым спонсорам.

"В первую волну спонсоров входили люди, которые не совсем понимали значение и последствия такой ответственности", - отмечает Станислав Бенеш из благотворительной организации "Опора", которая помогла перебраться в Великобританию около 8000 украинцам.

Фото: Британцы принимают украинцев только на 6 месяцев (gettyimages.com)

В субботу правительство заявило, что оно пересматривает уровень поддержки по схеме, но улучшенной помощи пока не предлагается.

Эксперт по визам Китти Гамильтон заявила, что повышенная поддержка должна предоставляться в течение трех лет - срока, на который выдаются визы украинским беженцам.

"Обязательство правительства было рассчитано на три года, а не на шесть месяцев, поэтому должен быть долгосрочный план действий, который не растрачивает добрую волю стольких людей. Схема была предложена на первоначальные шесть месяцев - подразумевалось, что у правительства будет шанс составить более существенные планы. Но ничего не произошло", - обращает внимание она.

Она отмечает, что британские домохозяйства по всей стране активизировались, в то время как правительство "спряталось".

"Больше никаких задержек, никаких "лейкопластырей" - нам нужен надлежащий план размещения и поддержки беженцев", - подчеркивает она.

За тем, чтобы семьи не оставались без крыши над головой, должны следить местные советы, сказал спикер правительства.

"Мы предоставили им по 10 500 фунтов стерлингов на человека для покрытия расходов, а также доступ к услуге подбора новых партнеров для поиска нового спонсора в редких случаях отказа от спонсорства. Мы уже приняли меры, чтобы платежи в размере 350 фунтов стерлингов были освобождены от налогов, и продолжаем отслеживать и анализировать предоставленную поддержку", - отметил он.

Они добавили, что тесно сотрудничают с советами, чтобы обеспечить украинцам доступ к подходящему жилью, если они решат переехать.

Фото: Британцам сложно оставаться спонсорами из-за подорожания электричества и инфляции (gettyimages.com)

"За квартиру просят платить за 6-12 месяцев наперед"

Беженка из Киева Ольга Плющ работает в Украинском институте в Лондоне и в благотворительной организации "Опора". Она помогает консультировать украинцев, прибывающих в Великобританию. По ее словам, процесс аренды - замкнутый круг для беженцев, потому что они не могут платить большие депозиты и у них нет опыта работы в Великобритании или добровольного поручителя.

Ольга знает людей, которые уже стали бездомными и спят на диванах друзей из-за неудачи с размещением. В некоторых редких случаях, по ее словам, члены британско-украинской диаспоры, которые могут позволить себе такие расходы, помогают, снимая целые дома и комнаты беженцам.

"Я знаю, что есть украинцы, у которых есть деньги, чтобы ежемесячно платить за квартиру, но их просят платить от шести до двенадцати месяцев вперед. Это большие деньги, поэтому не многие украинцы могут себе это позволить. У них есть работа, поэтому у них есть деньги, чтобы платить ежемесячно, но предоплата за 12 месяцев — это слишком много", - делится Ольга.

Украинка отмечает, что многие украинцы и не собирались находиться в Великобритании дольше 6 месяцев, надеясь, что война скоро закончится. Теперь беженцы растеряны из-за неизвестности, где жить после окончания программы размещения.

Напомним, мы писали, сколько беженцев в Великобритании уже нашли работу.